Afrique: Attaf s'entretient à Sotchi avec nombre de ses homologues africains

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a eu, samedi à Sotchi (Russie), des entretiens bilatéraux avec nombre de ses homologues africains, en marge de sa participation aux travaux de la conférence ministérielle du Forum de partenariat Afrique-Russie, indique un communiqué du ministère.

Dans ce cadre, M. Attaf s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l'extérieur de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Salem Ould Merzoug, le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique fédérale d'Ethiopie, Gedion Timotheos, le ministre des Affaires étrangères de la République du Rwanda, Olivier Nduhungirehe, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du Burkina Faso, Jean-Marie Karamoko Traoré, et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du Bénin, M. Olushegun Adjadi Bakari.

"L'entretien entre Monsieur le ministre et son homologue mauritanien a été consacré à l'examen des relations de fraternité et de coopération privilégiées entre les deux pays frères et des moyens de les hisser à des niveaux supérieurs, conformément aux hautes instructions des dirigeants des deux pays, le Président Abdelmadjid Tebboune et son frère le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani", précise la même source.

Les deux parties ont également "discuté de plusieurs dossiers et questions à l'ordre du jour de l'Union africaine, dans le cadre de la présidence mauritanienne de l'organisation continentale", ajoute le communiqué.

Les entretiens avec le ministre éthiopien des Affaires étrangères ont, quant eux, porté sur "les préparatifs de la prochaine session de la commission mixte de coopération entre les deux pays et la coordination au sujet des échéances prévues au niveau de l'Union africaine".

Les entretiens entre M. Attaf et son homologue rwandais ont porté sur "les préparatifs des prochaines échéances bilatérales et les moyens de les mettre à profit pour dynamiser les relations entre l'Algérie et le Rwanda, en accord avec l'intérêt particulier que portent les présidents des deux pays au renforcement de la coopération bilatérale", note le document.

Le ministre des Affaires étrangères s'est en outre concerté avec le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso au sujet des "derniers développements dans le voisinage commun des deux pays". Les deux parties ont aussi évoqué "les moyens d'insuffler une nouvelle dynamique aux relations qui unissent les deux pays".

Par ailleurs, les entretiens entre M. Attaf et son homologue béninois ont porté sur "les moyens de promouvoir la coopération bilatérale, notamment dans le volet diplomatique". Les deux ministres ont, à cette occasion, "procédé à un échange de vues et d'analyses sur la situation prévalant dans la région sahélo-saharienne", conclut le communiqué.