Algérie: Séminaire national à Alger - 'De la glorieuse Révolution de libération à l'édification de l'Algérie nouvelle... le rôle de la femme algérienne'

ALGER — Un séminaire national a été organisé, samedi à Alger, sous le thème : "De la glorieuse Révolution de libération à l'édification de l'Algérie nouvelle... le rôle de la femme algérienne", lors duquel la lutte de la femme algérienne pendant la Révolution de libération ainsi que son rôle durant l'édification du pays ont été mis en exergue.

Dans une allocution lue en son nom par le directeur du Centre national des études et recherches sur le mouvement national et la Révolution du 1er Novembre (CNERMN54), M. Hocine Abdessettar, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, M. Laïd Rebiga, a mis en avant la participation active de la femme algérienne pendant la Révolution de libération, relevant qu'elle "a accompagné le processus du changement après l'indépendance et a incarné l'image de son rôle et de sa contribution à la Révolution".

Il a précisé que les longues années de lutte menées par la femme algérienne lui ont permis "d'intégrer différents domaines avec compétence et mérite, accédant ainsi à différents postes et fonctions", et oeuvrant pour "le développement durable et global du pays".

Et d'ajouter que la femme algérienne "a pris conscience, à travers sa longue histoire, de la sacralité de son rôle dans la vie, et a été un modèle d'engagement et de bravoure pour défendre les valeurs et les moeurs de la société, représentant un exemple honorable dans la lutte et le sacrifice pour la gloire et la souveraineté du pays".

Le Secrétaire général de l'Organisation nationale des Moudjahidine (ONM), Hamza Aoufi a quant à lui, souligné que la femme algérienne "a accompli, à travers les différentes étapes de la Glorieuse Révolution de libération, toutes ses missions sans jamais faillir à son devoir, et qu'aujourd'hui encore, elle participe, aux côtés de son frère, à la bataille d'édification dans différents domaines".

Dans son intervention lors de cette rencontre, le président de la Commission algérienne de l'histoire et de la mémoire, Dr. Mohamed Lahcen Zeghidi, a indiqué que la participation de la femme algérienne "s'est manifestée par diverses formes depuis la résistance populaire jusqu'à la période postindépendance, et qu'elle est aujourd'hui une fierté pour la Mémoire nationale".

Le séminaire a été marqué par des témoignages vivants sur la lutte de la femme algérienne contre le colonialisme français, illustrant son engagement et son altruisme pour la défense des valeurs de la société, et son sacrifice pour la dignité et la fierté de la patrie.

Plusieurs figures féminines ont été distinguées lors de ce séminaire.