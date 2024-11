Algérie: Une caravane de Tour-opérateurs algériens et étrangers dans le M'zab

GHARDAIA — Une caravane de tour-opérateurs (T.O) algériens et étrangers a effectué ce weekend une visite dans la vallée du M'zab (Ghardaia), dans le Sud algérien, pour prospecter de nouvelles destinations éco-touristiques très prisées par les touristes européens, a-t-on constaté sur place.

Composée d'une trentaine de T.O de Tunisie, de France et d'Algérie, cette caravane dénommée "éductours Caravane solidaire des oasis en Algérie" se veut un espace pour débattre de thèmes liés à l'agro-écologie, la résilience climatique et le tourisme solidaire dans les oasis algériennes.

Ce voyage, organisé par les agences Med Voyage d'Alger et de Marseille ainsi que Gourari Events de Timimoun, vise à faire découvrir le patrimoine architectural du M'zab considéré comme patrimoine universel classé, les sites historiques et naturels ainsi que l'infrastructure éco-touristique de la région, notamment les maisons d'hébergement dans les palmeraies, ont indiqué les organisateurs.

Interrogé par l'APS, l'expert algérien en tourisme, Said Boukhelifa, a affirmé que cette caravane de T.O affiche une volonté d'organiser des voyages touristiques dans les oasis algériennes, notamment la vallée du M'zab, en faveur de leur clientèle branchée dans l'écotourisme.

Et d'ajouter que cette visite permet de réaliser un diagnostic sur la filière de l'écotourisme dans la région, dans le but de contribuer à la mise en place d'une stratégie à même de donner un nouveau souffle au secteur du tourisme et de le rentabiliser en tant qu'"avantage différentiel" pour la région.

Pour Brahim Djellouadj, organisateur de la caravane, l'objectif est de valoriser, outre le patrimoine architectural atypique du M'zab, le riche potentiel écologique et culturel des différentes oasis de la région, en plus du développement d'une infrastructure d'hébergement appropriée à l'écotourisme et la valorisation des différents produits du terroir (artisanat et art culinaire).

La valorisation des espaces oasiens, qui renferment des avantages comparatifs indéniables, surtout naturels, susceptibles d'impulser le développement d'un tourisme écologique et culturel, permet de les ériger en secteur-clé de l'économie locale, a-t-il souligné.

La caravane a permis de mettre l'accent sur la diversité de l'offre dans les oasis du sud algérien, notamment les sites naturels d'intérêt biologique et écologique et les sites historiques et archéologiques qui font la richesse de la région, signale-t-on.

En marge des visites effectuées dans les différents ksour et cités de la pentapole du M'zab, des ateliers et rencontres liés au tourisme durable, à la richesse et le potentiel du patrimoine oasien ont été débattus et mis en valeur par les participants à la caravane.

A travers ces rencontres, les intervenants locaux ont exprimé leurs préoccupations, notamment sur la problématique éco-systémique et les perspectives du tourisme écologique et oasien, un créneau érigé comme une nécessité pour les opérateurs touristiques qui y voient une source de développement prometteuse.

L'objectif reste ainsi le développement d'une réflexion à même de permettre une bonne gestion et un équilibre environnemental du milieu des espaces oasiens.

De nombreux participants ont recommandé de réhabiliter l'habitat traditionnel en relation avec le tourisme écologique, d'ouvrir des espaces de restauration de qualité en pleine nature, de développer l'agriculture solidaire et biologique, de valoriser les produits de l'artisanat local et de développer les activités sportives respectueuses de l'environnement dans les espaces d'hébergement.

La caravane doit visiter samedi l'oasis de Timimoun, selon les organisateurs.