Afrique: Ballon d'Or 2024 - Le continent avait voté en majorité pour le Brésilien Vinicius

Si c'est l'Espagnol Rodri qui a été sacré Ballon d'Or 2024 fin octobre, les votes africains avaient élu Vinicius en tant que meilleur joueur du monde. Des votes qui ont également fait place belle à Ademola Lookman, Africain le mieux classé de cette édition 2024. Tour d'horizon des votes du continent.

France Football a publié, dans le détail, les votes pour le Ballon d'Or 2024 qui a finalement été attribué à Rodri. Un retournement de situation, puisque le monde du football s'attendait plutôt à un sacre de Vinicius. Mais les 100 journalistes issus des pays top 100 du classement Fifa en ont décidé autrement, provoquant parfois, notamment du côté du Real Madrid où évolue Vinicius, un véritable tollé.

Si bien que certains votants ont eu peur de voir ces résultats publiés, peur de représailles, tant le résultat a provoqué des remous. Et en Afrique, l'élection de Rodri comme meilleur joueur du monde pour la saison 2023/2024 a pu paraître encore plus en décalage avec les attentes. Car les journalistes du continent se sont majoritairement prononcés en faveur de l'attaquant brésilien.

Sur les 22 journalistes africains votants, 12 ont placé Vinicius en tête de leur classement, parmi lesquels l'Algérie, le Cameroun, la République démocratique du Congo et le Sénégal, pour ne citer qu'eux, contre seulement 6 pour Rodri. Certains ont même placé Rodri assez loin derrière la première place, à l'image du Cap-Vert, qui a donné la première place de son classement au joueur du Real Madrid et la 5e à celui de Manchester City. La Guinée, qui, dans la même logique, a classé les deux hommes respectivement 1er et 6e.

Lookman à l'honneur

Arrivé 14e du classement global du Ballon d'Or, Ademola Lookman est le joueur africain le mieux classé de ce cru 2024. Et il peut remercier les journalistes du continent qui ont voulu saluer le parcours du finaliste de la CAN en Côte d'Ivoire et triple buteur de la finale de la Ligue Europa avec l'Atalanta Bergame. Le Nigeria l'a évidemment classé premier.

Au total, 13 pays l'ont jouée avec chauvinisme et ont hissé l'attaquant nigérian dans leur top 10. La Côte d'Ivoire lui a attribué une belle 5e place. Chez les autres, il navigue entre la 7e et la 10e.

À noter qu'un certain Kylian Mbappé a été placé 1er par le journaliste ivoirien. Il est le seul du continent à avoir fait ce choix.

Les classements en détail :

Afrique du Sud

Rodri Vinicius Jr. Haaland Yamal L. Martinez Carvajal Bellingham Lookman N. Williams Foden

Algérie

Vinicius Jr. Haaland Yamal Bellingham Mbappé Rodri Kroos Foden Carvajal Olmo

Angola

Carvajal Bellingham Vinicius Jr. Rodri Foden L. Martinez Kroos Mbappé Kane Haaland

Bénin

Vinicius Jr Bellingham Rodri Carvajal Mbappé Kroos L. Martinez Kane Haaland Yamal

Burkina Faso

Vinicius Jr. Rodri Bellingham Carvajal L. Martinez Yamal Kane Mbappé Kroos Lookman

Cameroun

Vinicius Jr. Bellingham Rodri Carvajal Mbappé Valverde Lookman Kane Ödegaard Yamal

Cap-Vert

Vinicius Jr. Bellingham Mbappé Haaland Rodri Kroos Foden Ödegaard Valverde Olmo

Côte d'Ivoire

Mbappé Vinicius Jr. Rodri Bellingham Lookman Olmo Yamal N. Williams Haaland L. Martinez

Égypte

Vinicius Jr. Rodri Bellingham Carvajal Mbappé Haaland L. Martinez Kane Foden Yamal

Gabon

Rodri Carvajal L. Martinez Vinicius Jr. Bellingham Kroos Lookman Haaland Mbappé Wirtz

Ghana

Rodri Vinicius Jr. Haaland Bellingham Yamal Carvajal Kroos Lookman Mbappé Foden

Guinée