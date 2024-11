Maroc: 2ème édition du Congrès national sur l'hypnose clinique

La Société marocaine d'hypnose médicale et thérapies brèves organise ce samedi 9 novembre, à l'Université Mohammed VI des sciences de la santé de Casablanca, son deuxième Congrès national d'hypnose clinique, à partir de 9 heures.

Ce rendez-vous scientifique réunira des experts et spécialistes de renom, marocains et internationaux, offrant ainsi une plateforme précieuse pour échanger sur les avancées majeures de cette discipline médicale en pleine évolution.

Au programme, les intervenants mettront en lumière les effets thérapeutiques et les bienfaits de l'hypnose clinique et des thérapies brèves sur les patients et les praticiens de santé, tout en explorant les divers champs d'application de ces pratiques.

Les discussions porteront notamment sur leur apport en chirurgie, réanimation, gestion des urgences et de la douleur, et bien d'autres domaines de la médecine.

A travers cette initiative, le congrès vise à répondre à une nécessité impérieuse de partage de connaissances et d'expertise dans le domaine de la santé. Il permettra aux professionnels et aux passionnés du secteur d'accéder aux dernières avancées et de découvrir les contributions de l'hypnose clinique à une médecine plus humaine et centrée sur le bien-être du patient.