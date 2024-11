Afrique: Dak'Art - Plaidoyer pour l'ouverture des écoles de design dans le continent

Dakar — Le commissaire de la section design de la 15ème Biennale de l'art africain contemporain de Dak'Art 2024, Ousmane Mbaye, a plaidé, samedi, pour l'ouverture des écoles de design en Afrique, en vue de répondre aux besoins liés à ce métier.

"On a des écoles d'avocats, de la médecine, mais nous manquons des écoles de design. Il faut pertinemment qu'il y ait des écoles de design pour répondre aux besoins. Les artisans, on en a, mais les gens qui réfléchissent sur le produit, on n'en a pas (...)", a-t-dit.

M. Mbaye s'entretenait avec l'APS, à l'issue d'une table ronde organisée sur le thème "design in the wake", dans le cade de Dak'Art 2024. Les Etats-Unis et le Cap-Vert, sont les pays invité d'honneur de cette rencontre qui se tiendra jusqu'au 7 décembre prochain.

"(...) aucun pays ne peut se développer sans le design. Aucune économie ne peut se développer sans mettre le design en avant. Donc il faut des écoles", a-t-il notamment renchéri. Selon lui, l'éclosion du design en Afrique ne peut se faire que grâce à un travail acharné des designers eux-mêmes.

"Toutes les grandes entreprises qui se sont développées ont commencé comme nous, maintenant, il n'y a qu'un travail acharné qui va se faire. Nos Etats et les industries vont comprendre qu'il y a un marché à prendre. Et Ils mettront l'argent qu'il faut", a-t-il soutenu.

Pour le designer mobilier Ivoirien, Jean Servais Somian, l'Afrique ne produit pas sur l'échelle industrielle, par manque de capacité. A l'en croire, il est important pour les designers africains d'avoir des éditeurs capables de les aider à produire leur oeuvre comme en Europe ou partout ailleurs.

"Nous n'avons pas d'éditeurs. D'où cette contrainte que nous avons. Nous avons pris cette contrainte pour en faire une qualité, c'est-à-dire que nous-mêmes nous sommes obligés de nous auto-éditer sinon comment on existe", a-t-il déploré.