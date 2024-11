Sénégal: Bambey - Les 100 meilleurs élèves de l'IEF récompensés

Bambey — Le Comité départemental des enseignantes pour la promotion de la scolarisation des filles (CDEPSCOFI) a primé samedi les cent meilleurs élèves de l'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) du département de Bambey.

"Nous sommes réunis aujourd'hui pour récompenser les élèves les plus méritants de l'année scolaire 2023-2024 dans le département de Bambey. Ce moment est une occasion de reconnaître l'effort, la persévérance et l'excellence de nos jeunes conformément aux orientations du ministère de l'éducation nationale", a déclaré la présidente CDEPSCOFI, Sokhna Sène.

Elle s'exprimait à l'occasion de la célébration de la troisième édition de la journée d'excellence de la CDEPSCOFI en présence du ministre de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire, parrain de cette journée, de l'IEF de Bambey, des parents d'élèves et des acteurs du secteur éducatif.

Selon elle, ces élèves "par leur travail acharné et leur engagement ont su se démarquer et représenter le meilleur de nos établissements de l'élémentaire au lycée en passant par les daaras".

La présidente CDEPSCOFI de Bambey a invité les récipiendaires à poursuivre cette dynamique tout en gardant la soif d'apprendre pour viser toujours l'excellence.

"Nous avons constaté ces dernières années que le taux de scolarisation brute des garçons est trop faible. C'est pourquoi la Scofi a décidé de redéfinir ses objectifs afin de mieux prendre en compte le maintien des garçons à l'école", a indiqué la présidente du Comité national des enseignantes pour la promotion de la scolarisation des filles (CNEPSCOFI), Awa Sène Diop.

Selon elle, cette situation s'explique par plusieurs raisons notamment l'émigration irrégulière, le phénomène des motos Jakarta et le petit commerce qui dit-elle attire de plus en plus de jeunes.

"Cette initiative de la CDEPSCOFI entre dans le cadre de la nouvelle vision et des orientations du président de la République et son gouvernement dans son référentiel Sénégal horizon 2050 notamment le volet capital humain", a souligné le ministre de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire Alioune Dione, parrain de cette journée.

Il s'est engagé à accompagner le comité départemental des enseignantes pour la promotion de la scolarisation des filles de Bambey pour mener à bien ses missions au service de l'éducation.