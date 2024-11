Guinée: « Notre pays demeure confronté à une crise profonde », selon Docteur Fodé Cissé du MPP

Le Mouvement Pour le Progrès (MPP) a organisé ce samedi 09 novembre 2024 une conférence de presse sur le thème <<Ensemble, traçons une nouvelle voie pour l'avenir de notre pays >>, à la maison de la presse de Guinée.

Dans ces propos, Docteur Fodé Cissé, président dudit Mouvement a déclaré qu'après plusieurs décennies d'indépendance, la Guinée demeure confronté à une crise profonde. Il précise que la crise réside dans la mémoire collective de la population.

<< Après plusieurs décennies d'indépendance, notre pays demeure confronté à une crise profonde qui ébranle les fondements mêmes de notre société, notamment son ordre social et ses structures de pouvoir. Cette crise, loin d'être un événement ponctuel, elle est le développement d'une longue période historique de notre pays. La crise réside dans notre mémoire collective, dans nos mauvais souvenirs hérités de notre histoire politique agitée. Ces souvenirs sombres ont contribué à diviser les familles et les communautés, élevant entre elles des murs invisibles. Ce fossé a nourri le communautarisme et l'ethnocentrisme, qui se sont installés comme modes dominants de pensée, d'action et d'attitudes >>, à souligné le président.

Il renchérit en indiquant que cette idéologie de division a affecté le système politique guinéen.

<< Avec le temps, cette idéologie de division a affecté notre système politique et notre système de gestion du pouvoir en retardant l'achèvement de la construction de notre nation. La crise est dans le non-respect des lois fondamentales de la République. Souvent, sous couvert de manipulations communautaires, les lois sont bafouées, et nos constitutions modifiées au prétexte de prolonger les mandats présidentiels. Ce mépris des règles républicaines compromet gravement nos libertés démocratiques, notamment le droit de choisir librement nos dirigeants et législateurs et entrave la construction d'institutions politiques stables et durables >>, a-t-il indiqué.

Il termine en soulignant que la communauté pure n'existe pas.