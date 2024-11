Afrique: La CAF organise un atelier sur la protection et le bien-être des joueuses pour les équipes de la Ligue des Champions Féminine au Maroc

La Confédération Africaine de Football (CAF), en collaboration avec FIFPRO, a organisé avec succès un atelier de deux jours consacré à la protection et au bien-être des joueuses, dans le cadre du programme "Protect the Dream" de la CAF. Cet événement s'est déroulé en amont du lancement de la Ligue des Championnes féminines de la CAF 2024 au Maroc, et témoigne de l'engagement constant de la CAF à fournir aux joueuses les connaissances et les ressources nécessaires pour mener une carrière sécurisée et durable dans le football.

Les ateliers, organisés les 7 et 8 novembre dans les hôtels des équipes à Casablanca et El Jadida, ont offert une plateforme interactive et enrichissante permettant aux joueuses de se former sur les bonnes pratiques en matière de sécurité, la sensibilisation à la santé des athlètes féminines et la planification de leur avenir après la carrière sportive. Chaque équipe a bénéficié de sessions personnalisées en fonction de ses besoins spécifiques, permettant aux joueuses de participer pleinement aux échanges sur ces sujets essentiels.

Meskerem Tadesse Goshime, responsable du développement du football féminin à la CAF, a exprimé sa satisfaction quant à la réussite de l'initiative, déclarant : « La sécurité et le bien-être de nos joueuses constituent une priorité centrale pour la CAF. Grâce à cet atelier, nous offrons à nos athlètes les compétences et les connaissances indispensables, tant sur le terrain qu'en dehors. Ces ateliers reflètent notre engagement à soutenir nos joueuses dans tous les aspects de leur parcours professionnel. »

Elle a ajouté : « Parmi les principaux thèmes abordés avec les joueuses, nous avons discuté du postpartum et du retour au jeu. Notre ambition est de créer un environnement où les joueuses se sentent en sécurité, valorisées et prêtes pour la vie après le football. En traitant de questions comme la maternité, nous souhaitons favoriser une culture du football solidaire qui permette aux joueuses, de toutes générations confondues, de s'épanouir, tant sur le plan compétitif que dans leur développement personnel. »

Le programme "Protect the Dream" est une initiative de la CAF consacrée à la protection des carrières, de la santé et du bien-être des joueuses africaines. Lancé en 2023 sous l'égide du Département de la Protection de la CAF, ce programme vise à répondre aux besoins globaux des joueuses tout au long de leur carrière, qu'elles soient en début de parcours ou retraitées, en leur fournissant les ressources et le soutien nécessaires pour garantir une carrière épanouissante et sécurisée dans le football.

La collaboration avec FIFPRO renforce l'importance d'une approche internationale pour promouvoir le bien-être des joueuses.

Les ateliers de cette année marquent également une étape importante dans la stratégie globale de la CAF pour promouvoir le bien-être des footballeuses à travers l'Afrique. La CAF entend capitaliser sur cet élan positif pour pérenniser et développer ces initiatives lors des prochaines éditions de la compétition et dans le cadre de ses efforts de protection des athlètes.