Afrique: Tout savoir sur le match entre l'AS FAR et les Aigles de la Médina

Confrontations directes

Ce sera la première rencontre entre les deux clubs.

AS FAR a affronté des clubs membres de la zone UFOA lors des éditions précédentes des finales, avec un bilan de 7 matches, 5 victoires, 0 match nul et 2 défaites contre des équipes de l'ouest du continent.

Les précédentes confrontations d'AS FAR contre des clubs membres de l' UFOA ont vu l'équipe gagner cinq matches et en perdre deux, toutes deux contre des adversaires ghanéens : Hasaacas Ladies en demi-finale de 2021 et Ampem Darkoa lors de leur premier match en 2023, avec un score final de 2-1 dans les deux rencontres.

En participant à leur 16e match en finale, les Aigles de la Médina deviendront le 13e club différent qu'AS FAR aura affronté en finale.

Bien que les Aigles de la Médina soient la première équipe sénégalaise qu'AS FAR rencontrera en finale, ils seront le cinquième club d'un pays membre de l' UFOA contre lequel AS FAR aura joué.

AS FAR a déjà affronté des clubs venus de pays membres de l' UFOA, comme le Ghana, le Libéria, le Mali et le Nigeria. Ils ont affronté deux clubs différents du Ghana et du Nigeria.

À l'exception de l'édition 2021, où toutes les équipes faisaient leurs débuts dans la compétition, ce sera le 8e match d'AS FAR contre une équipe débutante, au cours des éditions 2022 et 2023. Leur bilan, incluant deux matches contre Ampem Darkoa en 2023, est de 7 victoires, 0 match nul et 1 défaite.

Au cours des éditions 2022 et 2023 de la Ligue des Championnes de la CAF, AS FAR a battu six équipes débutantes, dont les Determine Girls du Libéria, les Green Buffaloes de Zambie, les Simba Queens de Tanzanie, les Bayelsa Queens du Nigéria, les Hurucanes de Guinée équatoriale, AS Mande du Mali, et Ampem Darkoa du Ghana.

Le Sénégal deviendra le 10e pays différent contre lequel AS FAR aura affronté des clubs en finale, aux côtés de clubs venant de la Guinée équatoriale, du Ghana, du Kenya, du Libéria, du Mali, du Nigéria, de l'Afrique du Sud, de la Tanzanie et de la Zambie.

Les Aigles de la Médina sont le 13e club différent qu'AS FAR rencontrera en finale. Les Mamelodi Sundowns Ladies ont également affronté 13 clubs en finale.

AS FAR

AS FAR fait sa quatrième apparition en finale, étant l'un des deux clubs, avec Mamelodi Sundowns Ladies, à avoir participé à chaque édition depuis 2021.

Champions en 2022 après avoir battu les champions en titre, Mamelodi Sundowns, en finale.

Ils ont atteint au moins les demi-finales lors de chacune de leurs trois précédentes apparitions en phase inale : 3e en 2021, champions en 2022 et 3e en 2023.

Ils se sont qualifiés en tant qu'hôtes et ont également remporté les qualifications zonales UNAF.

Avec Mamelodi Sundowns Ladies, ils sont les seuls à avoir remporté le titre, en 2022.

Avec Mamelodi Sundowns Ladies, ils sont les seuls à avoir terminé dans le top 3 à chaque édition précédente.

AS FAR dispute son 16e match en finale, avec un bilan de 15 matches, 11 victoires, 1 match nul et 3 défaites, pour un total de 23 buts marqués et 9 buts encaissés.

Les 23 buts d'AS FAR en finale ont été inscrits par 12 joueuses différentes.

AS FAR n'a fait match nul qu'une seule fois en finale, lors de leur dernier match de groupe en 2021 contre Mamelodi Sundowns (0-0). Depuis, leurs 12 derniers matches ont vu un vainqueur.

Leur bilan dans les premiers matches du tournoi est de 3 matches, 2 victoires, 0 match nul et 1 défaite.

Dans leur premier match de la finale, AS FAR a gagné deux de ses trois précédents matchs : une victoire 3-0 contre les Rivers Angels du Nigéria en 2021 et une victoire 1-0 contre les Simba Queens de Tanzanie en 2022. Lors des finales de 2023, ils ont perdu 2-1 contre le club ghanéen Ampem Darkoa, bien qu'ils aient initialement pris l'avantage.

L'entraîneur Mohamed Amine Alioua mène AS FAR à sa troisième finale, après avoir remporté le titre en 2022. AS FAR était dirigé par Abdallah Haidamou lors de leur 3e place en 2021.

Fatima Tagnaout reste la seule joueuse à avoir marqué lors des trois éditions de la finale pour AS FAR.

Tagnaout est la deuxième meilleure marqueuse d'AS FAR en finale avec cinq buts, tandis qu'Ibtissam Jraidi, meilleure marqueuse de tous les temps d'AS FAR en finale avec six buts, dont un triplé lors de la finale de 2022, est la meilleure marqueuse historique.

Le club hôte n'a jamais perdu son match d'ouverture en finale. En 2021, Wadi Degla d'Égypte a gagné 3-1 contre le club malien AS Mande, tandis qu'AS FAR a gagné 1-0 contre les Simba Queens en 2022. Lors de la dernière édition en 2023, Athletico FC Abidjan a fait match nul 1-1 avec SC Casablanca.

AS FAR est le seul club hôte à être allé au-delà des phases de groupes en 2022, alors que Wadi Degla en 2021 et Athletico FC Abidjan en 2023 n'ont pas franchi cette étape.

AS FAR a remporté le championnat marocain à 11 reprises, dont lors des 9 dernières saisons consécutives.

AS FAR a remporté ses quatre premiers matchs de la saison actuelle de la Ligue marocaine.

