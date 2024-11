Tunisie: Vers une plateforme unique pour l'investissement au pays

Lors de la séance plénière sur le projet de budget de l'État et de budget économique pour 2025, le Chef du gouvernement, Kamel Madouri, a présenté une série de mesures visant à stimuler l'investissement privé et à attirer les entrepreneurs dans des secteurs stratégiques.

Il a notamment confirmé que l'État oeuvrera à revoir le système législatif d'investissement afin de lever les obstacles qui freinent l'initiative privée. Un texte juridique unifié et consensuel sera adopté pour offrir des conditions favorables aux investisseurs, tout en renforçant les privilèges accordés dans le cadre du Code des changes pour libérer les énergies économiques.

Madouri a également insisté sur l'importance de la numérisation des services administratifs destinés aux investisseurs. Dans ce cadre, une plateforme nationale unifiée pour l'investissement sera mise en place, ainsi que le développement du portail numérique de l'Agence foncière industrielle et le lancement d'un portail de recherche de financement en partenariat avec les institutions financières. Ces initiatives visent à simplifier les démarches et à rendre le processus d'investissement plus fluide et transparent.

Enfin, une cartographie des investissements sera élaborée pour 2025, permettant une répartition équilibrée des projets à l'échelle nationale, en tenant compte des spécificités de chaque région. Cette nouvelle approche vise à garantir un développement harmonieux et inclusif, en offrant des opportunités économiques là où elles sont les plus nécessaires. Ces réformes, selon Madouri, marquent un tournant dans la politique économique du pays, avec l'ambition de créer un environnement propice à l'innovation et à la croissance.