Tunisie: Tozeur accueille le premier Salon international du tourisme oasien et saharien

La ville de Tozeur est en pleine effervescence avec l'organisation de plusieurs manifestations pour promouvoir son offre touristique et la préparation active du premier Salon international du tourisme oasien et saharien, prévu pour début décembre. Entre activités sportives, événements culturels et rencontres professionnelles, le gouvernorat s'anime pour attirer davantage de visiteurs et valoriser son riche patrimoine oasien et saharien.

Adel Sbeita, commissaire régional du tourisme, explique que ces initiatives visent à dynamiser la région et renforcer son attractivité. "La promotion du produit touristique local est essentielle pour Tozeur. Ces événements permettent non seulement de montrer la diversité de notre offre, mais aussi de positionner Tozeur comme une destination incontournable du tourisme oasien et saharien," a-t-il déclaré.

Parmi les manifestations en cours, le célèbre rallye international « Transfennec » attire l'attention des passionnés de sports mécaniques. Cet événement, organisé chaque année depuis plusieurs années, propose un parcours reliant Tozeur à Douz, dans le gouvernorat de Kébili. Sur une durée de quatre jours, les participants se mesurent sur des pistes désertiques emblématiques, attirant spectateurs et amateurs de sensations fortes dans toute la région.

En parallèle, la région reçoit environ 450 invités pour célébrer les 20 ans d'une entreprise privée tuniso-française. Ce programme de trois jours inclut la visite de plusieurs sites touristiques locaux et un dîner de gala au site naturel d'Ong Jmel, renforçant ainsi le rayonnement touristique de Tozeur et sa réputation de lieu d'exception.

L'événement phare de cette fin d'année sera sans nul doute le premier Salon international du tourisme oasien et saharien, prévu les 3, 4 et 5 décembre. Cette initiative réunit différents acteurs locaux et nationaux, incluant le ministère du Tourisme et de l'Artisanat ainsi que les fédérations régionales des agences de voyages et des hôtels, pour renforcer l'attractivité de la région.

Des réunions et consultations sont actuellement en cours pour peaufiner les préparatifs de cet événement, qui ambitionne de devenir un rendez-vous incontournable pour les professionnels et passionnés de tourisme désertique.

Sbeita souligne que ce dynamisme a déjà un effet positif sur la fréquentation hôtelière et les nuitées enregistrées dans la région. "Nous prévoyons une hausse d'environ 10 % des nuitées d'ici la fin de l'année. Cette semaine et jusqu'à la semaine prochaine, les hôtels affichent d'ailleurs des taux de remplissage très satisfaisants," a-t-il précisé.