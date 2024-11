Maroc: Premières Journées portes ouvertes de la CMR au profit des nouveaux retraités

Rabat — La Caisse Marocaine des retraites (CMR) a organisé, samedi à Rabat, la première édition des Journées portes ouvertes dédiée aux nouveaux retraités, sous le slogan "Votre retraite.... Notre engagement se poursuit", avec l'objectif de les soutenir et accompagner et favoriser un passage fluide à la retraite.

Cette rencontre, retransmise également en ligne sur le portail officiel de la CMR, vise à informer les personnes sur le point d'être mises à la retraite de plusieurs services numériques innovants fournis par l'institution aux usagers, leur permettant notamment de suivre la situation de leurs pensions à travers la plateforme en ligne.

A cette occasion, le directeur de la CMR, Lotfi Boujendar a souligné que cette rencontre constitue une occasion idoine pour communiquer avec les employés qui seront mis à la retraite, expliquant que c'est une occasion pour présenter les mécanismes de fonctionnement de la Caisse et les différents services qu'elle offre, ainsi que pour répondre aux questions des retraités et être à l'écoute de leurs suggestions.

Ces journées portes ouvertes visent également à renforcer la relation entre la Caisse et ses usagers, d'autant plus que cet événement a offert l'opportunité de présenter les nouveaux services lancés par la Caisse, a-t-il ajouté, notant que la Caisse continue à servir les citoyens à travers ses bureaux centraux ou ses délégations réparties à travers le Royaume, pour être à l'écoute de leurs demandes et répondre à leurs besoins.

Notant que la Caisse marocaine des retraites accueille chaque année entre 12 et 15 mille nouveaux retraités, M. Boujendar a indiqué que le taux des pensions versées dès la mise à la retraite a atteint 98%, "ce qui reflète l'efficacité du système et constitue un indicateur positif".

Pour sa part, Khadija El Houdaighi, responsable de pôle Client, a présenté un exposé détaillée de tous les services fournis par la Caisse, soulignant que le client est au centre de l'attention de cet établissement, où des efforts ont été déployés pour simplifier les procédures administratives et mettre à en place des mécanismes d'échange de données avec de multiples partenaires afin d'actualiser l'état des pensions.

Mme El Houdaighi a également relevé que les services ont été numérisés, grâce à la création d'un portail en ligne pour les employeurs et partenaires, outre le lancement d'un nouveau portail qui offre différents parcours numériques aux affiliés, retraités et ayant-droits.

Elle a également mis l'accent sur l'importance de recueillir les avis des clients de manière périodique pour améliorer les services de la Caisse et suivre les indicateurs de satisfaction des clients, mettant l'accent sur la nécessité d'associer les retraités dans le développement des services.

La responsable du pôle Client a aussi évoqué la conclusion de plusieurs accords avec diverses institutions économiques, telles que les banques et les assurances sociales, afin d'améliorer les services fournis.

Dans le même contexte, Mohamed Hamzaoui, chef de la division relation client, a abordé les principales questions qui peuvent être soulevées par les nouveaux retraités, telles que l'échéance de paiement des pensions de retraite et le mode de calcul des montants des pensions, ainsi que la gestion des allocations familiales et la continuité de l'affiliation à d'autres organismes sociaux.

En ce qui concerne la simplification des procédures, M. Hamzaoui a indiqué que la démarche de "contrôle de vie" s'appuie désormais sur l'échange des données électroniques avec les services de l'état civil du ministère de l'Intérieur.

De son côté, le chef de division Accueil et Animation réseau, Hatim Benmiloud a fourni des explications sur la démarche de création d'un compte sur la plateforme électronique de la CMR et les mécanismes d'interaction et d'accès au service électronique, notant qu'il a été procédé au lancement d'un service WhatsApp "pass-Takaa3od" permettant de suivre les dossiers de pension, les données d'affiliation et le calcul de l'estimation de la pension, ainsi que d'améliorer les services de la retraire complémentaire et de télécharger la carte de retraité.

Lors de ces journées, une séance interactive a été tenue avec la participation de plusieurs nouveaux retraités ayant soulevé des interrogations liées à leurs préoccupations.

A l'issue de cette rencontre, des retraités ont exprimé l'importance de renforcer la politique de proximité et d'offrir des services de qualité, ainsi que la nécessité de définir des engagements et des échéances à honorer en fonction de leurs aspirations.