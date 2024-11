Sud-Soudan: Près d'1,5 million de personnes touchées par des inondations sans précédent

Au Soudan du Sud, le bilan des inondations ne cesse de s'alourdir. Près d'1,5 million de personnes ont été touchées et plus de 379 000 déplacées, annonce le bureau des Affaires humanitaires de l'ONU (Ocha). Selon les organisations humanitaires, le pays fait face aux pires inondations depuis des dizaines d'années. Le nord est particulièrement touché, ce qui fait craindre des conséquences sanitaires encore plus lourdes.

Le dernier bulletin sur le Soudan du Sud publié par l'OCHA fait état d'une situation qui se détériore. Le précédent, publié il y a un mois, recensait 900 000 personnes affectées par les inondations. Un bilan qui passe désormais à 1,4 million, avec ces chiffres réactualisés. Parmi les personnes affectées, 379 000 ont dû fuir leur habitation.

C'est principalement tout le nord du pays qui est concerné. On mentionne notamment le comté de Fangak où plus de 200 000 personnes ont directement été touchées. Ce comté est, par ailleurs, le refuge de nombreux déplacés qui ont fui les combats dans d'autres régions du pays, comme ceux en provenance de la frontière, dans la zone disputée avec le Soudan.

Aux conséquences humaines et matérielles directes de ces inondations, il faut également ajouter les conséquences sanitaires. Le bureau des affaires humanitaires des Nations unies s'inquiète, en effet, d'une recrudescence des cas de paludisme dans tout le nord du pays. Selon l'OCHA, les infrastructures de santé sont d'ores et déjà dépassées, ce qui amplifie encore plus la lourdeur du bilan des pluies et des crues.