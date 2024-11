Guinée: Culture - Les organisateurs du salon de la musique guinéenne annoncent les couleurs

Ce vendredi 08 novembre 2024, l'acteur culturel, Aboubacar Mamadou Camara a animé une conférence de presse pour annoncer << La plus grande cérémonie de distinction des stars de la musique guinéenne >>. La rencontre s'est tenue dans un réceptif hôtelier de la place.

Il a fait savoir qu'actuellement, les victoires de la musique guinéenne est fièrement inscrit dans l'agenda culturel guinéenne.

Il précise également qu'ils ont reçu pour la toute première fois un appui de la part du ministre de la culture, Moussa Moïse Sylla.

<< Aujourd'hui, les victoires de la musique guinéenne sont fièrement inscrites dans l'agenda culturel guinéenne comme étant la plus grande cérémonie de distinction des stars de la musique guinéenne et des acteurs de la filière musique. Aujourd'hui, avec ces atouts là, nous avons un appui institutionnel du ministère de la culture, du tourisme et de l'artisanat pour la toute première fois, après six (6) années de démarches. Nous avons reçu un courrier officiel venant du ministre de tutelle Moussa Moïse Sylla que je remercie. L'objectif est de pouvoir présenter notre culture à travers la musique >>, a-t-il indiqué.

Amine Touré, directeur général de l'agence guinéenne de spectacle déclare qu'ils vont se positionner sur un certains nombres d'évènements.

<< Nous au niveau de l'agence guinéenne de spectacle, nous allons se positionner sur un certains nombres d'évènements pour travailler avec les porteurs, et essayer d'en faire des événements d'envergure nationale pourquoi pas internationale et pour que tout le monde tourne en tout cas autour de ces événements. Nous acteurs culturel, entrepreneurs et artistes nous devons êtres ensemble, se soutenir mutuellement >>, a exhorté le directeur.

À noter que selon les organisateurs, le salon de la musique guinéenne se tiendra du 17 au 19 décembre 2024 au centre culturel franco guinéenne (CCFG).