Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 10 novembre 2024

Afrique/15e Dak'Art – L'évolution architecturale, entre traditions ancestrales et modernité

« Architecture d’Afrique de l’Ouest : Patrimoines d’hier, Villes de demain », c’est le thème de l’exposition architecturale d’une trentaine d’artistes de la diaspora sous le commissariat de Mme Olufèmi HINSON YOVO, designer et chercheuse béninoise, qui s’est tenue ce vendredi 08 novembre 2024 à la résidence de l’Ambassadeur de l’Union européenne à Dakar.

En effet, ce vernissage est inspiré par les travaux d’architectes, d’artistes et d'historiens locaux et internationaux. Elle a pour objectif de transmettre une compréhension plus profonde des défis et des opportunités que représente l’évolution architecturale en Afrique de l’Ouest. (Source allafrica)

Décès de Moustapha BA : La justice sénégalaise ouvre une enquête

Décédé le 4 novembre 2024, l’ancien ministre sénégalais des Finances Mamadou Moustapha Ba fait l’objet d’une enquête visant à déterminer les causes de sa mort. Mamadou Moustapha Ba, ancien ministre sénégalais des Finances et du Budget, est décédé le 4 novembre 2024 à l’âge de 59 ans. Quatre jours plus tard, le Parquet de Dakar a annoncé l’ouverture d’une enquête judiciaire pour éclaircir les circonstances de son décès.

Dans un communiqué officiel publié samedi en début de soirée, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar a indiqué avoir été informé du décès de M. Ba. Il précise que « les renseignements reçus sur les circonstances du décès comportent des éléments qui justifient que des diligences soient menées en vue de déterminer les causes de la mort.» (Source Apanews)

CAF-C1/Dames : Excellente opération d’entrée pour Mazembe

Le FCF Mazembe s'est imposé (2-0) face à l'University of Western Cape Ladies FC ce samedi 9 novembre au stade M'hamed El Abdi d'El Jadida, au Maroc. Ce match comptait pour la première journée du groupe A de la phase finale de la Ligue des champions féminine de la Confédération africaine de football (CAF).

À la 61e minute, Flora Marta Lacho a marqué l'ouverture du score pour les Congolaises de Mazembe après une première période très animée, qui s'est terminée sur un score nul et vierge. Elle sera suivie par Merveille Kajinga et marquera le but de la victoire à la 77e minute. (Actualité.cd)

Finances publiques au Niger : Le non-paiement de la dette intérieure asphyxie l’économie nationale

En septembre 2023, c’est avec la gravité requise que le Premier ministre, Ali Mahaman Lamine Zeine, a annoncé le montant de la dette publique nigérienne : 5200 milliards de francs CFA, dont 2000 milliards de dette intérieure. Un tableau à la fois sombre et inquiétant, particulièrement au regard de la situation d’étouffement économique et financier du Niger entrepris par la France via les tentacules de la Françafrique. Même en temps ordinaire, 2000 milliards, c’est lourd à porter.

Cependant, de l’avis de sources financières fiables, ne pas le payer du tout, c’est créer les conditions d’une aggravation du marasme économique. Un marasme économique que les Nigériens vivent, pour ne pas dire qu’ils subissent. « L’argent ne circule pas », entend-on régulièrement ici et là. (Source aniamey)

Madagascar/Pollution de l’air : Pour 100 000 habitants, 7 à 8 décès par heure

La concentration de véhicules, la pollution atmosphérique et de population dans la capitale entraînent des problématiques graves en matière de santé publique.

66 000 décès liés à la pollution de l’air chaque année. Les chiffres sont effarants et l’on imagine déjà les conséquences sur la santé de la population et par ricochet, sur celle de l’économie des ménages et du pays en général. La pollution de l’air est un fait dans le Grand Antananarivo qui concentre à lui seul regroupe plus de la moitié de la population urbaine du pays. Les derniers bulletins publiés retraçant la situation de la qualité de l’air dans la capitale publiée par la Direction générale de la météorologie témoignent de la nécessité d’agir, et en urgence, pour changer la donne. (Source MidiMadagasikara)

Projet de déstabilisation de la Transition au Burkina : Des soldats refusent un marché de cinq milliards

Dans un élément diffusé au cours du journal de 20h de la RTB, l’on apprend qu’un individu aurait approché des soldats pour commettre des actes de déstabilisation contre le pays. Ceux-ci rendent compte à leur supérieur hiérarchique qui leur dit de jouer le jeu.

Le vendredi 9 novembre 2024, l’argent est remis en liquide dans des valises aux soldats. C’est à ce moment que l’individu aux desseins funestes se rend compte qu’il s’est fait avoir. L’argent est déposé au trésor en attendant de faire toute la lumière sur son origine. (Source Le Faso.net)

Le Tchad veut renforcer l’interaction avec la Russie dans le domaine de l’éducation

Ces dernières années, nous avons essayé d'éliminer le système éducatif colonial parce que nous sommes confrontés à un grave problème de chômage et de manque de compétences professionnelles. Nous manquons de connaissances en sciences naturelles", a déclaré le ministre tchadien de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, Gana Boukar Mamadou, lors de la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique.

Selon le ministre, le Tchad est "très désireux de renforcer l'interaction avec la Russie" dans le secteur de l'éducation. (Source alwihda info)

Plus de 120 000 forages à Conakry: Le gouvernement s’attaque au problème

Le lourd héritage laissé par les gouvernements successifs dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, caractérisé par des infrastructures vétustes et des déficits majeurs, impose aujourd’hui des réformes impératives. Malgré le caractère social de l’eau, à l’instar d’autres pays, ce secteur doit être capable de s’autofinancer, tout comme l’électricité.

Or, en Guinée, cela fait plus de trente ans que ces services essentiels, au lieu de bénéficier de réformes et d’une modernisation nécessaire, sont restés dans un état d’abandon. L’État a souvent pris en charge le rôle de payer pour ces services, au détriment du devoir citoyen de contribution, ce qui a empêché le développement de systèmes financiers viables et autonomes. En conséquence, les infrastructures sont désormais obsolètes, nécessitant aujourd’hui un investissement colossal de plus d’un milliard de dollars pour combler le déficit. (Source mosaiqueguinnee)

Benin : Le ministre ADJADI BAKARI a échangé avec S.E.M. Sergueï LAVROV

En marge de la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique à Sotchi, S.E.M. Sergueï LAVROV, Ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, a rencontré, ce samedi 9 novembre, S.E.M. Olushegun ADJADI BAKARI, Ministre des Affaires étrangères du Bénin.

Au cours des entretiens, les deux personnalités ont discuté des tâches visant à renforcer davantage la coopération russo-béninoise dans les domaines politique, commercial et économique, humanitaire et autres, ainsi que de l’amélioration du cadre juridique des relations bilatérales. Un échange de vues franc a également eu lieu sur des questions internationales et africaines d’intérêt mutuel, notamment dans le contexte de la coordination des positions au sein des Nations unies. (Source 24haubenin)

Centrafrique : La CPI émet un mandat d’arrêt contre un ancien chef de groupe armée

La Cour pénale internationale (CPI) a récemment émis un mandat d’arrêt contre Edmond Beina, un ancien chef d’une faction armée actuellement détenu à Bangui, en République centrafricaine. Connu sous le nom de Beina de Tedoa, il est soupçonné de graves violations des droits humains, notamment des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, tels que des meurtres, des actes d’extermination et des déportations. Ces atrocités auraient été commises dans la localité de Guen, situé dans la préfecture de la Mambéré-Kadéï, entre février et avril 2014, par des milices anti-balaka. (Source lomeactu)