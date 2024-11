Algérie: Micro-entreprises - L'ANGEM présente au Salon Tasshiil 2024

ALGER — L'Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM) participe à la première édition du Salon national du crédit, du leasing et de l'investissement Tasshiil 2024, qui se tient actuellement au Palais des expositions des Pins maritimes (Alger), avec une gamme de services financiers, notamment dans le domaine de la création de micro-entreprises, a indiqué samedi un communiqué de l'agence.

L'ANGEM a précisé que sa participation à cet événement (7-10 novembre 2024) visait à "informer les porteurs d'idées sur les opportunités qu'elle offre dans le domaine de la création de micro-entreprises, en mettant en avant ses services financiers et non financiers, dont les microcrédits sans intérêt, l'accompagnement et la formation dans divers domaines liés à la création et à la bonne gestion de ces entreprises".

L'agence expose au niveau du pavillon Saoura dédié à la présentation du dispositif du microcrédit, en tant que mécanisme d'accompagnement et de financement des micro-entreprises, où les cadres de l'agence fournissent des explications détaillées aux visiteurs et aux porteurs de projets sur les modalités et les conditions d'accès aux services financiers et non financiers proposés par le dispositif du microcrédit pour la création de micro-entreprises, selon la même source.

L'ANGEM "encourage les visiteurs, notamment les jeunes, à créer leurs propres microprojets générateurs de revenus afin de garantir leur autonomie et leur intégration socioéconomique", a ajouté le communiqué.

Le Salon national Tasshiil vise à "promouvoir les opportunités d'investissement et de financement classique et islamique, en favorisant les échanges entre les acteurs économiques" et à "renforcer la coopération entre acteurs financiers, industriels, secteur de l'habitat, start-up et auto-entrepreneurs".