Algérie: Installation du nouveau wali de Tipasa

TIPASA — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, a procédé, samedi à Tipasa, à l'installation de M. Ali Moulai, au poste de nouveau wali de cette wilaya en remplacement de M. Aboubakr Esseddik Boucetta, nommé wali de Tizi-Ouzou.

Dans une allocution prononcée à la cérémonie d'installation du nouveau wali, nommé dans le cadre du mouvement partiel dans le corps des walis et walis délégués opéré mardi dernier par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, M. Merad a souligné "la nécessité d'accorder un intérêt prioritaire à l'amélioration des conditions de vie des citoyens à travers l'exploitation de toutes les ressources dont regorge la wilaya de Tipasa".

Le ministre a relevé la "symbolique" du mouvement opéré dans le corps des walis en pleine célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de Novembre, par lequel le président de la République "a voulu insuffler un nouvel élan pour le service du pays et la préservation du legs des Chouhada, d'une part, et intervient d'autre part, suite au renouvellement de la confiance en la personne de M. Abdelmadjid Tebboune et son élection pour un second mandat présidentiel".

"Un fait traduisant son extrême intérêt aux moindres détails de la vie quotidienne du citoyen", a estimé M. Merad.

Le ministre de l'Intérieur a appelé le nouveau wali à "poursuivre les énormes efforts consentis par son prédécesseur, qui a remédié à l'énorme retard enregistré depuis trois (3) ans, en permettant à la wilaya de Tipasa de faire d'importantes avancées en matière de relance de tous les projets à l'arrêt, à leur tête le projet de transfert des eaux du barrage Kef Eddir, outre la levée de gel sur 17 projets, et les importantes réalisations en matière de développement des zones isolées".

"Il est impératif d'exploiter toutes les ressources archéologiques, touristiques, agricoles et halieutiques de la wilaya pour améliorer les conditions de vie des citoyens, tout en réfléchissant à des initiatives pour relancer la dynamique de développement, parallèlement à la lutte contre les risques naturels, dont les inondations", a, par ailleurs, recommandé, le ministre.

Après avoir noté la consécration de nombre de réalisations ces dernières années, "grâce à l'intérêt conféré par le président de la République aux zones isolées", M. Merad a appelé "à la poursuite de cette démarche", en vue d'une "prise en charge plus efficiente" des zones rurales et montagneuses, notamment en matière de transport, scolarisation et raccordement aux réseaux d'électricité, de gaz et d'eau.

Ces instructions s'inscrivent au titre de "la mise en oeuvre de la politique du président de la République, qui place le citoyen, la sécurité alimentaire et la sécurité hydrique au coeur de ses préoccupations", a-t-il noté, prévoyant "une nette amélioration dans la distribution d'eau potable en Algérie, grâce aux projets des cinq (5) Stations de dessalement de l'eau de mer (SDEM), parallèlement à la consécration de la sécurité alimentaire grâce aux projets de soutien aux cultures stratégiques".

M. Merad a également exhorté le nouveau wali à encourager les industries de transformation et les activités de pêche et d'aquaculture, au même titre que la protection du littoral, d'autant plus que la wilaya compte une bande littorale de plus de 116 km, outre un couvert forestier dense, et des ressources touristiques et culturelles.

Sur un autre plan, le ministre de l'Intérieur a recommandé de faire "prévaloir la vigilance pour faire face à la guerre de la drogue ciblant la jeunesse algérienne", saluant l'énorme travail consenti par Armée nationale populaire (ANP) et les services de sécurité pour faire face à ces crimes organisés et pour protéger les frontières.

A son tour, le nouveau wali de Tipasa s'est engagé à "oeuvrer à la poursuite du rythme de développement insufflé à cette wilaya ces dernières années", exprimant son souhait d'être "à la hauteur des espoirs du président de la République et de la confiance placée en sa personne".

Pour sa part, l'ex-wali de Tipasa a assuré avoir oeuvré, ces trois dernières années, à la "mobilisation de toutes les ressources disponibles pour servir cette wilaya regorgeant d'importantes ressources", remerciant le Président pour ce renouvellement de confiance pour la prise en main des affaires de la wilaya de Tizi-Ouzou.