Gabon: Koulamoutou - Jacques Lebama échange avec les auxiliaires de commandement sur le Oui du référendum

Le dimanche 10 novembre, le Conseiller spécial du Chef du département des Affaires juridiques du président de la transition et cadre de la commune de Koula-Moutou, a animé une causerie de sensibilisation au quartier Dakar, dans le premier arrondissement. Il a échangé avec les auxiliaires de l'administration municipale, dans le cadre de la campagne en faveur du référendum sur la nouvelle Constitution qui aura lieu le 16 novembre 2024.

L'objectif de cette rencontre était de mobiliser et de sensibiliser les auxiliaires de l'administration municipale sur l'importance de ce scrutin décisif pour l'avenir politique du pays. Devant une foule attentive, Jacques Lebama a exposé, avec sagesse et conviction, les raisons de soutenir la nouvelle Constitution. Il a souligné que ce texte vise à renforcer les principes démocratiques et à améliorer la gouvernance au Gabon.

Pour lui, la nouvelle Constitution marque un tournant majeur dans la consolidation de la paix et de la stabilité au Gabon. "Nous avons la chance de participer à un processus qui va redéfinir notre avenir politique. Le vote 'oui' est un choix de progrès et d'unité", a-t-il insisté, appelant les populations à prendre part massivement au référendum.

Cette causerie s'inscrit dans une série de questions-réponses pour expliquer les enjeux du référendum et rassurer la population sur les bienfaits de la réforme constitutionnelle. "Unité et progrès, tel est notre seul message", a conclu le Conseiller spécial Jacques Lebama invitant chacun à faire le choix de l'avenir du Gabon, celui d'une nation plus forte et plus stable.