Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 11 novembre 2024

Gabon : La 12ème édition du Festival de Masuku prévue du 05 au 11 décembre

La 12ème édition du Festival de Masuku, dédié à la sensibilisation environnementale par la vidéo, se déroulera du 5 au 11 décembre 2024. Ce chronogramme a été acté par Nadine Otsobogo, Déléguée générale de l’événement, lors d’une conférence de presse à la Baie des rois organisée le vendredi 08 novembre 2024.

Parrainée cette année par le réalisateur congolais David Pierre Fila, cette édition se tiendra successivement à Masuku (Franceville), Moanda, et Libreville. Depuis sa création en 2012, le Festival du film de Masuku s’affirme comme un acteur de sensibilisation pour la protection de l’environnement. Nadine Otsobogo et son équipe restent déterminées à en faire un moyen d’information et de mobilisation écologique. (Source Gabon Media Time)

Mali/Abdoulaye Diop à Sotchi : « Le terrorisme est fabriqué dans le Sahel pour déstabiliser les Etats »

Au Forum ministériel Russie-Afrique, qui a réuni les ministres des affaires étrangères de plusieurs pays africains et de la fédération de la Russie, le ministre des Affaires Etrangères du Mali n’est pas allé encore par le dos de la cuillère pour dénoncer la connivence entre les groupes terroristes qui sévissent au Sahel avec certaines puissances étrangères, qu’il qualifie « de pays déstabilisateurs ».

Le Chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, a pris part en fin de semaine dernière à Sotchi au forum ministériel Russie –Afrique. Dans le discours qu’il a tenu, le ministre malien a une fois de plus dénoncé les sponsors du terrorisme de la région du Sahel. (Source Maliweb)

RDC : « Malgré des milliards pour l’armement et le recours à des mercenaires, Félix Tshisekedi est incapable de reprendre les territoires occupés par le M23 » (Olivier Kamitatu)

Dans un message publié sur X (anciennement Twitter), Olivier Kamitatu, ancien ministre et actuel cadre de l’opposition en République Démocratique du Congo (RDC), a vivement critiqué la gestion sécuritaire du président Félix Tshisekedi. Selon Kamitatu, malgré des investissements conséquents pour l’achat d’armements et le recours à des mercenaires, le chef de l’État n’a pas réussi à reprendre les territoires sous contrôle de l’Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo (AFDL)-M23.

Kamitatu met en garde contre les ambitions présumées de Tshisekedi de modifier la Constitution pour prolonger son mandat, ce qui pourrait, selon lui, accentuer les divisions internes au pays. (Source Mediacongo)

Problème d’électricité à Madagascar - Rajoelina annonce la fin du délestage d’ici un an

Durant une émission spéciale diffusée à la radio et à la télévision publique hier, le chef de l’État affirme que l’année prochaine, il ne devrait plus y avoir de délestage. Comme argument, il met en avant différents projets, en particulier la construction de parcs solaires.

Le salut viendra de l’énergie solaire. C’est ce qui pourrait résumer la première partie de l’interview de Andry Rajoelina, président de la République, diffusée hier à la télévision publique, TVM. Il a mis l’accent sur la question énergétique. En conclusion, il déclare sans ambages : «Avec tous les investissements que nous avons faits et que nous ferons, il ne devrait plus y avoir de délestage l’année prochaine ». (Source L’Express de Madagascar)

Niger : Un prêt de 511 millions de dollars US de la BAD pour financer 4 programmes gouvernementaux (officiel)

La banque africaine de développement (BAD) compte injecter la somme de 511 millions de dollars US (plus 312 milliards de francs CFA) dans plusieurs programmes du gouvernement nigérien.

L’annonce a été faite ce samedi 10 Novembre 2024, à Niamey, par le Directeur général de la région Afrique de l’ouest de la banque, M.Lamin Barroco lors d’une réunion avec des membres du gouvernement nigérien, sous la présidence du Premier ministre, ministre de l’économie et des finances du Niger, M. Ali Mahaman Lamine Zeine. (Source ANP)

Découverte de déchets médicaux à Abidjan : Ouverture d'une enquête et mise en garde contre les rumeurs

Aux alentours de 11 heures, une découverte inquiétante a été faite sur le site de l'ancienne décharge d'Akouedo village, le vendredi 10 novembre 2024, à Abidjan. Des déchets médicaux y ont été déversés par des individus ou des entités dont l'identité reste à déterminer.

Selon le communiqué du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, les autorités compétentes dépêchées sur les lieux ont trouvé plusieurs restes médicaux préoccupants : un fœtus mort-né, un cas de fausse couche, dix fibromes, trois hernies étranglées, ainsi qu’un sac contenant divers prélèvements biologiques. Plusieurs fiches portant les noms des Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) de Treichville et de Yopougon accompagnaient ces déchets. (Source Fratmat)

Tchad/“Haskanite “ : 96 terroristes neutralisés, 15 soldats tués

Le premier bilan que dresse l’armée tchadienne, depuis le début de l’opération “Haskanite”, a fait état de 96 tués parmi les membres de Boko Haram dans la zone du lac. L’armée tchadienne a dressé ce 10 novembre le bilan des premiers accrochages de la veille avec des membres du groupe terroriste Boko Haram dans le cadre de l’opération Haskanite.

Selon l’État-major général des armées, 96 terroristes ont été tués et 11 blessés dans cet affrontement. L’armée précise également avoir saisi 107 armes individuelles et trois armes collectives au cours de cette opération. (Source apanews)

Sénégal/Mali : Opération anti-orpaillage illégal à la frontière

Des équipements d’orpaillage illégal, dont 37 pompes, ont été saisis par l’armée sénégalaise à Sekhoto au bord de la Falémé, dans le cadre de l’application du décret présidentiel interdisant cette activité minière dans un périmètre de 500 mètres autour du cours d’eau.

Un important site d’orpaillage clandestin a été démantelé à Sekhoto, en bordure de la Falémé, selon un communiqué de la Direction des relations publiques des armées (Dirpa) publié ce dimanche 10 novembre. (Source adakar.com)

Cameroun/Lions Indomptables : La Liste de Marc Brys avec des nouveaux

Marc Brys vient de publier la liste des joueurs sélectionnés pour les rencontres face à la Namibie et le Zimbabwe comptant pour les qualifications de la CAN 2025.

Dans la perspective de la période FIFA du 11 au 19 octobre prochain ponctuée par les matches des 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2025, l’entraîneur-sélectionneur Marc Brys tient déjà sa liste des joueurs dont les convocations ont été transmises par la Fecafoot à leurs clubs respectifs. On peut noter l’arrivée de nouveaux joueurs dans la tanière des Lions Indomptables. (Actu Cameroun)

Bénin: Deux promesses majeures de Patrice Talon toujours en difficulté

Dans quelques jours, le président béninois Patrice Talon sera encore face aux députés pour son avant dernier discours sur l’état de la nation. Mais en attendant, faisant le point des grandes annonces faites en décembre 2023 devant la représentation nationale, on se rend compte qu’un an après, deux promesses majeures se retrouvent en difficulté. Il s’agit de la construction de 32 lycées (promesse reportée de 2023 à 2024), et de la stabilité dans la fourniture de l’énergie électrique.

Conformément aux dispositions de l’article 72 de la Constitution du 11 décembre 1990 telle que modifiée par la loi N°2019-40 du 07 novembre 2019, le président de la République, Chef de l’État, Chef du gouvernement, Patrice Talon, va prononcer en décembre prochain, son avant dernier discours sur l’état de la nation. (Source La Nouvelle Tribune)