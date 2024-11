Afrique du Sud: Johannesburg bientôt privée d'électricité si elle ne paie pas ses dettes

L'entreprise publique d'électricité Eskom menace Johannesburg de couper le courant à des périodes données si elle ne règle pas sa dette de plusieurs centaines de milliers d'euros. Une menace qui inquiète : le ministre de l'Électricité doit s'entretenir ce lundi 11 novembre avec le maire de la ville.

L'objectif de la rencontre entre Dada Morero et Rhosiento Rhamorhopa est clair : empêcher Eskom de couper le courant. Le maire de Johannesburg et le ministre de l'Électricité disent vouloir trouver une issue à ce nouveau conflit qui oppose l'entreprise publique d'électricité à la ville.

Chaque camp se renvoie la balle. Eskom, le fournisseur, demande à la ville de régler sa dette. Ce à quoi la ville répond : Eskom surfacture et réclame trop d'argent - plusieurs milliards de rands sud-africains, soit quelques centaines de milliers d'euros. Mais Eskom entend bien faire pression pour obtenir son argent, et cela par tous les moyens. En cas de non-paiement, l'entreprise plongera Johannesburg dans le noir, au mois de décembre, en plein coeur de la saison festive et animée, prévient-elle.

Dans un communiqué, la ville dénonce une menace de coupure « nuisible aux habitants et aux entreprises » et réclame un dialogue apaisé, sans exclure d'avoir recours à la justice. Car ces coupures à grande échelle ont longtemps été monnaie courante, en Afrique du Sud. Ceci étant, elles avaient cessé depuis plus de cinq mois et la ville entend bien continuer sur cette voie, alors que le pays semble doucement sortir de sa crise énergétique.