Congo-Kinshasa: Lutte contre la piraterie et la criminalité maritimes - Un atelier organisé à Pointe-Noire

La capitale économique a abrité, du 5 au 7 novembre, un atelier de révision et de validation du manuel de procédures opérationnelles standards harmonisées (Posh) pour la lutte contre la piraterie et la criminalité maritime, sous la houlette d'Olivier Eric Dibas-Franck, secrétaire permanent du Comité interministériel de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales(Sepcim-Aemec).

La piraterie et l'insécurité maritimes constituent des menaces à la stabilité et à l'exercice des activités marines. Pour permettre à la République du Congo de faire face à ce fléau, l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), avec l'appui financier du Japon, a décidé d'apporter un soutien multiforme à ce pays côtier dans sa lutte contre la criminalité maritime à travers l'organisation d'un atelier de renforcement des capacités sur les Posh.

En effet, les Posh ont pour objectif de renforcer non seulement la coordination nationale entre les principales entités qui luttent contre la criminalité maritime, mais aussi de mieux préparer l'arsenal juridique en vue de mener des instructions judiciaires aboutissant à des procès contre les suspects.

L'atelier ainsi tenu a permis de renforcer les connaissances et les compétences des intervenants en cas de crise et d'améliorer leurs capacités à répondre de façon qualitative dans les délais impartis. Il a également servis de cadre de coopération pour les agences d'application de la loi afin de renforcer la collaboration inter-agences en matière d'arrestation, de détention, de transfert, d'enquête et de collecte de preuves.

Dans son mot de clôture, Olivier Eric Dibas-Franck a indiqué qu'au terme de trois jours de travaux de réflexion et d'échange sur le document pour la lutte contre la piraterie et la criminalité maritime au Congo, ce qu'il considère, d'ailleurs, comme un navire battant pavillon Congo n'est toujours pas arrivé à bon port.

Pour lui, ce document qui contribuera sans nul doute à la construction des poursuites liées aux activités criminelles en mer et dans les eaux continentales dans le pays devra encore bénéficier d'un carénage au regard de la pertinence des contributions des uns et des autres. « Notre atelier demeure une boussole permettant de mieux cerner les procédures opérationnelles standarisées pour la lutte contre la piraterie et la criminalité en mer et dans les eaux continentales », a dit Olivier Eric Dibas-Franck

Le Sepcim-Aemec a ajouté que le Congo a bien fait de mettre en place un cadre juridique permettant de renforcer sa lutte contre la piraterie et la criminalité en mer et dans les eaux continentales grâce au présent atelier.

Les travaux menés en plénière ont également permis aux experts de faire un examen responsable du manuel de Posh qui, selon eux, nécessite davantage d'être étoffé. Ils ont formulé quelques recommandations, notamment procéder à une revue générale du manuel de Posh révisé dans le cadre d'une démarche inclusive et permettre ainsi la mise en oeuvre efficace des lois des espaces maritimes et fluviaux.

Dans son mot de circonstance Aliou Sall, représentant de l'ONUDC, s'est réjoui de la coopération que son agence a initiée avec les autorités congolaises depuis juillet 2021 à travers une première évaluation du cadre législatif qui a abouti à la rédaction d'un projet de loi finalisé et transmis au ministère de la Justice. « C'est pour moi l'occasion de réitérer encore auprès des autorités ici présentes l'importance d'accélérer la cadence pour que ce document aussi important puisse être adopté le plus tôt possible », a-t-il suggéré

Notons que cette activité a connu la présence de Louis Gabriel Missatou, premier vice-maire de Pointe-Noire, et de Jean-Pascal Koumba, sécrétaire général de la préfecture de Pointe-Noire. A la fin des travaux, chaque participant s'est vu remettre des mains des autorités présentes une attestation de participation.