Sénégal: Le chef de l'Etat sénégalais a quitté Dakar pour se rendre à Riyad

Dakar — Le chef de l'Etat sénégalais a quitté Dakar, dimanche, à destination de Riyad, en Arabie Saoudite, où il prendra part, lundi, au sommet extraordinaire de l'Organisation de Coopération islamique (OCI) consacré à la situation en Palestine et au Liban, a annoncé la présidence sénégalaise.

"Le chef de l'État @PR_Diomaye a quitté Dakar ce matin pour se rendre à Riyad, en Arabie Saoudite. Le Président Bassirou Diomaye Faye va participer au Sommet extraordinaire de l'Organisation de Coopération Islamique (#OCI) consacré à la situation en #Palestine et au #Liban", a indiqué la présidence sur compte X.

Ce sommet vise à "renforcer le soutien et la solidarité de la Oumma islamique envers ces deux pays et à promouvoir une paix durable dans la région".

Lors du Sommet de l'OCI, au mois de mai, à Banjul, le président Bassirou Diomaye Faye avait déclaré que le Sénégal était "particulièrement préoccupé par la situation catastrophique à Gaza", dénonçant "le regard indifférent de la communauté internationale", "l'inertie du Conseil de Sécurité" et le "mépris des règles humanitaires les plus élémentaires".

La diplomatie sénégalaise s'est toujours affichée auprès des Palestiniens. Le pays préside le Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien créé en novembre 1975 par les Nations unies.

"En tant que président nouvellement élu du Sénégal", un membre fondateur de l'OCI, M. Faye avait assuré à ses pairs, de "'l'ancrage continu" de son pays au sein de l'organisation, "dans un esprit de solidarité et de fraternité islamiques".

Il avait renouvelé "le soutien indéfectible du Sénégal aux revendications légitimes de nos frères et soeurs palestiniens, pour un Etat viable et souverain, avec Jérusalem Est comme capitale, conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies".

Bassirou Diomaye Faye a appelé à "une mobilisation plus conséquente de la Oummah islamique pour un cessez le feu immédiat à Gaza et la solution à deux Etats, seul gage d'une paix durable dans la région".

L'Organisation de la coopération islamique (OCI) compte 57 États membres répartis sur quatre continents. Elle a été fondée en septembre 1969 suite à l'incendie criminel de la troisième mosquée de l'islam (après celles de La Mecque et de Médine), Masjdi Al Aqsa à Jérusalem.

L'OCI vise à protéger et sauvegarder les intérêts du monde musulman en promouvant la paix et l'harmonie mondiales. Ses trois principaux organes sont : le Sommet des chefs d'Etat, le Conseil des ministres des Affaires étrangères (CFM) et le Secrétariat général.

En 2016, l'Organisation s'est dotée d'un plan d'actions décennal axé sur la paix et la sécurité, la Palestine et Al-Qods (Jérusalem), la réduction de la pauvreté, la lutte contre le terrorisme, l'investissement et la finance, la sécurité alimentaire, la science et la technologie, le changement climatique et la durabilité, la modération, la culture et l'harmonie interconfessionnelle, l'autonomisation des femmes, l'action humanitaire islamique conjointe, les droits de l'homme et la bonne gouvernance, entre autres.