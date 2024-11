Soudan: Karari visite les sites des citoyens de Gezira et mobilise toutes ses agences pour fournir aide alimentaire et abris

Khartoum — Les signes de tristesse, les larmes des hommes et les scènes de femmes et d'enfants sont les traits les plus marquants de la tragédie à laquelle les citoyens de l'Etat de Gezira (Centre Soudan) ont été soumis, des histoires et des contes qui déchirent les cœurs.

Le gouverneur de Khartoum, M. Ahmed Osman Hamza a conduit toutes ses agences pour recevoir les citoyens de Gezira en présence du directeur général du ministère du Développement social, Siddig Fireni, du directeur général du ministère de la Culture, Information et tourisme, Al-Tayeb Saad Al-Din, le directeur exécutif de la localité de Karari, Ahmed Al-Mustafa, et le Commissaire à l'Aide Humanitaire, Khaled Abdel-Rahim.

Les citoyens de la localité de Karari ont ouvert les portes de leurs maisons sous le slogan de "rendre la pareille". Lorsque les hommes de Gezira ont commencé à raconter les détails des meurtres, des pillages et des viols qui leur étaient arrivés, beaucoup n'ont pas pu le supporter et certains sont entrés dans une crise de pleurs hystériques. Pendant onze jours, qu'ils ont passés à pied, ils ont été dépouillés de tout. La plupart d'entre eux ont vécu des jours sans nourriture et avec peu d'eau, certains ont payé des millions de livres de rançon pour leur permettre de partir.

Hilaliyah et Tambul

Le ministre du Développement social a déclaré que les habitants de Gezira ont accueilli les habitants de Khartoum et leur ont fourni aide et abri, et que le moment est venu de leur rendre la pareille avec loyauté et de leur fournir une assistance.

Le gouverneur de Khartoum a clairement fait savoir qu'il ne serait pas à l'aise tant que nous ne serions pas rassurés sur la situation des citoyens de Gezira, peuple de fierté et d'honneur (Générosité abondante), qui nourrissait le Soudan et qui était contraint par les milices à laisser l'héritage de leurs ancêtres et à partir afin de préserver l'honneur de leurs femmes des voyous meurtriers dépourvus de religion et de morale.

Le gouverneur a remercié tous les citoyens de Karari qui ont confirmé que la force du peuple soudanais se manifeste dans les moments d'adversité et a fourni un modèle de solidarité et de compassion. Le gouverneur de Khartoum a ordonné à ses agences de travailler 24 heures sur 24 pour répondre à tous les besoins, tandis que le Croissant-Rouge, la branche de l'État de Khartoum et l'organisation "Nous sommes tous des valeurs" ont rapidement distribué une aide urgente à toutes les familles hébergées.

Par ailleurs, le directeur exécutif de la localité de Karari a déclaré que la localité, à travers les comités de quartier, comptait les citoyens de Gezira qui restaient comme invités avec leurs familles en vue de leur apporter une assistance.