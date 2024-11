Ile Maurice: Préoccupations des agents

Une situation inhabituelle a été rapportée aux petites heures du matin samedi 9 novembre à l'école Daneshwock Sewraz Government School, située à Triolet, utilisée comme centre de vote pour les prochaines élections. Akesh Bhye Bhuckory, campaign manager de l'Alliance du changement, a signalé un incident suspect après avoir été informé par des agents de son parti de la présence d'une voiture dans l'enceinte de l'école.

Vers 2 heures du matin, le campaign manager s'est rendu sur place pour un constat des lieux. À son arrivée, la police était déjà présente. L'enquête initiale a révélé que la voiture appartenait au gardien habitant la localité. Après avoir rencontré des difficultés à déverrouiller son véhicule, une inspection a été faite dans la voiture du gardien et rien de suspect n'a été retrouvé.

Le campaign manager a ensuite procédé à une inspection des classes, de l'extérieur, où il a remarqué des boîtes électorales empilées dans une salle de classe du rez-de-chaussée. Ces boîtes, utilisées pour le vote, étaient placées avec d'autres boîtes similaires, mais il ne pouvait pas vérifier si elles étaient vides ou pleines. Tous les locaux étaient verrouillés, y compris la classe où se trouvaient les boîtes. Le campaign manager a contacté un officier de l'Electoral Commission (OEC) le matin pour inspecter ces boîtes.

Plus tard dans l'après-midi de samedi, une série de visites a eu lieu au centre de vote. À 14 h 55, les candidats de l'Alliance Lepep, Soodesh Callichurn, Ravi Rutnah, et Sunil Bholah, ont visité le centre en compagnie du Returning Officer. Plus tard, les candidats de l'Alliance du Changement, Kaviraj Rookny et Ranjiv Woochit, se sont également rendus sur place.

Peu après, une délégation incluant Geoffroy Cox K.C, Dame Rebecca Harris MP, l'honorable Graham Stuart MP, et l'honorable David Mundell MP, accompagnée des conseillers juridiques de l'Alliance du changement, Sanjay Buckhory S.C., Satish Faugoo, et Shaukat Oozeer, ont rejoint le centre pour discuter avec le Returning Officer. Le leader de l'Alliance du changement, Navin Chandra Ramgoolam, est arrivé et la délégation a ensuite visité l'ensemble des classes et des locaux de garde.

Le Returning Officer a donné des instructions pour placer un poste de police supplémentaire près de la porte latérale de l'école, mesure qui a été immédiatement appliquée.