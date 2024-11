Afrique: Tout ce qu'il faut savoir avant le match entre les Mamelodi Sundowns et le FC Masar

Ce sera la première rencontre entre les Mamelodi Sundowns Ladies et le FC Masar.

Ce sera le deuxième affrontement des Sundowns face à des équipes égyptiennes durant les phases finales de la Ligue des Champions Féminine de la CAF.

Le dernier match des Sundowns contre une équipe égyptienne en finale s'est soldé par une victoire écrasante de 5-0 face à Wadi Degla lors de leur deuxième match de groupe en 2022. Cette victoire reste la plus large qu'ils aient jamais obtenue en finale. À l'exception de l'édition 2021, où toutes les équipes faisaient leurs débuts, les Sundowns ont rencontré six équipes novices en sept rencontres lors des compétitions de 2022 et 2023, s'imposant systématiquement.

Elles ont inscrit 15 buts tout en ne laissant passer qu'un seul but. Le FC Masar sera le 13e club différent que les Sundowns affronteront en finale. Ce match sera le 7e des Sundowns contre une équipe de la région UNAF. Jusqu'à maintenant, leur bilan face à des équipes de cette région est de 6 matchs : 4 victoires, 1 match nul et 1 défaite.

La seule défaite des Sundowns face à une équipe de la région UNAF remonte à la finale de 2022, où ils ont été battus 4-0 par l'AS FAR. En phase de groupes, les Sundowns ont affronté des équipes de la région UNAF trois fois, sans jamais connaître la défaite ni encaisser de but : en 2021, ils ont obtenu un match nul 0-0 contre l'AS FAR, en 2022, ils ont gagné contre Wadi Degla, et en 2023, ils ont remporté un match 2-0 contre le SC Casablanca.

Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

Pour la quatrième fois, elles se qualifient pour les finales, devenant l'une des deux seules équipes, avec l'AS FAR du Maroc, à avoir participé à toutes les éditions de ces finales.

Elles ont obtenu la victoire dans leurs cinq derniers championnats nationaux, notamment celui de la saison 2024.

Les Sundowns sont les championnes en titre après leur victoire en 2023.

Plus grand palmarès de l'histoire de la compétition : Ce sont les participantes les plus couronnées de succès, avec des victoires en 2021 et 2023, et une place en finale en 2022.

Elles ont atteint la finale lors de toutes leurs précédentes participations (2021, 2022, 2023).

Jerry Tshabalala fait son retour pour sa quatrième année consécutive, il est le premier entraîneur à avoir dirigé la même équipe lors de ses quatre campagnes.

Lors des deux éditions précédentes, les championnes en titre ont connu des fortunes diverses lors de leur premier match : en 2022, elles ont remporté une victoire contre les Bayelsa Queens.

Les Sundowns disputent leur dixième rencontre de phase de groupes en finale, restant invaincus après 9 matchs, avec un bilan de 8 victoires et 1 match nul.

Elles ont gardé 8 clean sheets en 9 matchs de groupe aux finales et n'ont concédé qu'un seul but lors de ces matchs, une défaite 2-1 contre Bayelsa Queens en 2022.

Les Sundowns détiennent le record du plus grand nombre de buts marqués en une seule édition de la finale, avec 12 buts en 2022.

Elles ont toujours remporté leur premier match de groupe en finale (2021 : 1-0 contre Vihiga Queens, 2022 : 2-1 contre Bayelsa Queens, 2023 : 2-0 contre JKT Queens).

En 15 matchs de finale, elles ont marqué 22 buts et n'en ont concédé que 5. Leur seule défaite reste la finale de 2022 contre AS FAR (4-0).

FC Masar (Égypte)