Afrique: Tout ce qu'il faut savoir avant le match entre Commercial Bank of Ethiopia et Edo Queens

C'est la première rencontre en phase finale entre des équipes d'Éthiopie et du Nigeria.

C'est la troisième occasion qu'un club nigérian se mesure à une équipe d'Afrique de l'Est en phase finale. Lors des deux précédentes éditions en 2021 et 2022, les clubs nigérians Rivers Angels et Bayelsa Queens ont remporté leurs matchs respectifs, avec des victoires de 4-0 contre les Vihiga Queens et 1-0 contre les Simba Queens.

La victoire des Rivers Angels 4-0 contre les Vihiga Queens du Kenya lors de leur dernier match de groupe en 2021 est non seulement la plus large victoire d'une équipe nigériane en phase finale, mais aussi la défaite la plus sévère pour une équipe de la région CECAFA dans ce même cadre.

Commercial Bank of Ethiopia - (Éthiopie)

C'est la première équipe éthiopienne à participer à la finale.

L'Éthiopie est le troisième pays d'Afrique de l'Est, après le Kenya et la Tanzanie, à avoir un représentant en phase finale.

A gagné les qualifications CECAFA après avoir vaincu Kenya Police Bullets en finale.

Senaf Wakuma s'est distinguée en tant que meilleure buteuse de leur campagne de qualification, inscrivant six buts au cours de quatre de leurs cinq matchs.

En 2022-2023, CBE a été sacrée championne d'Éthiopie et a conquis ses trois derniers titres nationaux, après avoir également été couronnée en 2020-2021 et 2021-2022.

CBE devient la quatrième équipe de la région CECAFA à atteindre la finale, rejoignant ainsi Vihiga Queens du Kenya en 2021 et les Tanzaniennes Simba Queens et JKT Queens, qui ont pris part aux deux dernières finales en 2022 et 2023.

Lors des éditions antérieures, seules les Simba Queens, représentant la région CECAFA en 2022, a réussi à franchir la phase de groupes, en finissant le tournoi au pied du podium.

Dans les éditions précédentes, aucune équipe de la région CECAFA n'a réussi à gagner son match d'ouverture en finale : en 2021, Vihiga Queens a été battue 1-0 par Mamelodi Sundowns, en 2022, Simba Queens a perdu 1-0 face à AS FAR, et en 2023, JKT Queens a subi une défaite de 2-0 contre Sundowns.

L'équipe qui a vaincu un représentant de la CECAFA lors de son match d'ouverture a toujours été couronnée championne, notamment avec les Sundowns en 2021 et 2023, et AS FAR en 2022.

EDO Queens (Nigeria)