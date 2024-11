Afrique: L'AfCFTA, au-delà des avantages économiques, incarne la vision d'un continent intégré - Président Taye

Addis Ababa — La 15e réunion du Conseil des ministres de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) s'est tenue aujourd'hui à Addis-Abeba, réunissant des acteurs clés de tout le continent pour discuter de stratégies visant à stimuler l'intégration commerciale et le développement durable en Afrique.

Dans son discours d'ouverture, le président Taye Atskeselassie a souligné que la zone de libre-échange continentale africaine est plus qu'un simple accord commercial. Il s'agit d'un outil puissant pour stimuler la prospérité économique et favoriser l'intégration régionale à travers le continent.

Le président a ajouté que l'initiative favorisait l'intégration régionale, stimulait le commerce intra-africain, consolidait le bien-être économique des nations, facilitait la transformation du profil structurel de l'Afrique et promouvait la croissance et la durabilité sur l'ensemble du continent.

"L'AfCFTA change la donne en transformant de petits marchés fragmentés en un marché unique de plus de 1,4 milliard de personnes", a déclaré le président Taye. "Elle accélère l'intégration économique et la connectivité, ouvrant la voie à une croissance et un développement accrus.

Le président a souligné que l'AfCFTA est plus qu'un simple accord économique ; il représente la vision d'une Afrique plus intégrée.

"L'AfCFTA va au-delà des avantages économiques. Elle incarne notre vision d'une Afrique plus intégrée qui transcende les frontières et nous unit dans la poursuite d'objectifs communs. L'accord renforcera notre pouvoir de négociation collective sur la scène mondiale, en s'alignant parfaitement sur notre engagement en faveur des objectifs de développement durable et de l'Agenda 2063 de l'Union africaine", a-t-il souligné.

Il a également noté que l'AfCFTA fournit un cadre pour renforcer la sécurité alimentaire, promouvoir l'égalité des sexes et réduire la pauvreté.

En outre, réaffirmant le soutien de l'Éthiopie à la mise en oeuvre de l'accord AfCFTA, le président a expliqué la contribution de l'Éthiopie au renforcement du processus de construction de la communauté économique de l'AfCFTA afin d'accélérer le programme d'intégration de l'Afrique en mettant en oeuvre des réformes macroéconomiques globales au niveau national.

Il a souligné la modeste contribution de l'Éthiopie au renforcement du processus de construction de la communauté économique de l'AfCFTA afin d'accélérer le programme d'intégration de l'Afrique.

"L'Éthiopie s'est récemment engagée dans des réformes économiques globales conformément à la deuxième phase de son programme de réforme économique interne. Parmi les réformes clés récentes, on peut citer : le passage à un taux de change basé sur le marché, la suppression des restrictions à l'importation et une nouvelle directive autorisant les investisseurs étrangers à s'engager dans l'importation, l'exportation, la vente au détail et les services de gros", a-t-il déclaré.

Le ministre du commerce et de l'intégration régionale, Kassahun Goffe, a rappelé que la zone de libre-échange continentale africaine est un outil de développement vital pour le continent.

Le ministre a souligné l'engagement de l'Éthiopie à tirer parti du cadre de l'AfCFTA pour soutenir le développement durable et sortir des millions de personnes de la pauvreté grâce à l'augmentation du commerce et des investissements, en particulier dans les petites et moyennes entreprises.

Il a également souligné les efforts déployés par le gouvernement éthiopien pour participer activement au processus de négociation de l'AfCFTA et pour lancer des échanges pilotes dans le cadre de l'initiative de commerce guidé. Il s'est montré optimiste quant à l'offre de services de l'Éthiopie, qui est actuellement examinée par des équipes techniques.

Le secrétaire général du secrétariat de l'AfCFTA, Wamkele Mene, a souligné l'importance d'accélérer la mise en oeuvre de l'AfCFTA au niveau national.

Il a souligné la nécessité d'inclure le secteur privé, les jeunes et les petites et moyennes entreprises dans les efforts de mise en oeuvre de l'AfCFTA, notant que le développement industriel est crucial pour le succès de l'accord commercial.

Reconnaissant les progrès significatifs réalisés dans la mise en place de chaînes de valeur pour renforcer le commerce intra-africain et saluant la collaboration avec la Banque africaine d'import-export et la Banque africaine de développement dans l'identification de projets d'infrastructure d'appui au commerce, le secrétaire général a appelé à l'amélioration de l'infrastructure pour soutenir ces initiatives.

En outre, il a annoncé que le système panafricain de paiement et de règlement était désormais opérationnel et qu'il visait à réduire les coûts et la complexité du commerce transfrontalier.

Le Fonds d'ajustement de l'AfCFTA a également été présenté comme une avancée majeure, axée sur le soutien du développement industriel et la garantie de l'inclusivité entre les États membres.

La réunion devrait faciliter les discussions critiques et encourager la coopération entre les nations africaines, dans le but de présenter un rapport complet à l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement en février 2025.