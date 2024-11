Ile Maurice: Horaires et fonctionnement adaptés selon les secteurs

Le lundi 11 novembre, jour de dépouillement des votes, divers secteurs d'activités à Maurice adaptent exceptionnellement leurs horaires et modes de fonctionnement. Dans les entreprises privées, comme l'indique Business Mauritius, cette journée particulière est bien intégrée dans les pratiques. «Nombreuses sont celles qui offriront une certaine flexibilité à leurs employés, et celles disposant d'une politique de télé-travail encourageront le travail à domicile.» Certaines entreprises fonctionneront normalement, tandis que d'autres pourraient adapter leurs horaires au cours de la journée ou opter pour des approches hybrides, selon les besoins. La flexibilité dépendra de la nature de l'activité et du secteur. Chacun s'adaptera pour trouver un juste équilibre, nous fait-on comprendre.

Dans le secteur public, les employés - à l'exception de ceux des services essentiels et d'urgence - seront autorisés à partir à midi. Par exemple, les Centres de Cartes d'Identité Nationale seront ouverts de 9 heures à midi, avec un personnel réduit. Ces centres incluent celui de Port-Louis, situé au Emmanuel Anquetil Building, celui de Rose-Hill, au NPF Building, et celui de Flacq, au Customer Service Centre (anciennement la caserne de pompiers).

Dans le secteur du commerce, les horaires d'ouverture des centres commerciaux d'Ascencia (Bagatelle Mall, Phoenix Mall, Riche Terre Mall, Bo'Valon Mall, So'flo, Kendra et Les Allées) seront exceptionnellement ajustés jusqu'à 15 heures le jour du dépouillement. Les locataires souhaitant rester ouverts audelà de cette heure y seront autorisés. Quant aux supermarchés, ils envisagent également de fermer leurs portes aux alentours de 15 heures. En ce qui concerne les pharmacies, elles devraient rester ouvertes normalement, selon les dernières informations.

Pour les transactions bancaires, les établissements resteront ouverts au public jusqu'à 13 heures, et les services de compensation des chèques interbancaires et de règlement électronique de la Banque centrale seront accessibles jusqu'à 13 h 45, afin de garantir l'achèvement des opérations de la journée. Par ailleurs, la journée de dépouillement coïncide avec certains examens de Cambridge, notamment pour le HSC, avec des épreuves comme le Design and Technology. Si les établissements scolaires concernés sont réquisitionnés pour le processus électoral, les élèves seront exceptionnellement redirigés vers d'autres écoles.