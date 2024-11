Afrique: L'Égypte et le Djibouti signent un MoU sur la coopération portuaire

Le ministre des Transports Kamel El-Wazir a assisté à la signature d'un Mémorandum d'Entente (MoU), entre la Holding pour le transport maritime et terrestre, et l'Autorité des ports et des zones franches à Djibouti.

Cet accord conclu ce vendredi, porte sur la coopération dans le domaine de modernisation des ports, de la construction des routes et de la mise en place des zones logistiques, et des stations d'énergie nouvelle et renouvelable à Djibouti.

M. El-Wazir, a loué la signature de ce MoU, qui vient traduire la profondeur des relations liant les deux pays frères et précisant que le Président Abdel Fattah Al-Sissi a donné des directives de présenter plein soutien à la coopération avec le Djibouti dans les différents projets.