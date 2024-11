Tunisie: Un taux de croissance ambitieux et réaliste (Maddouri)

TUNIS — «Le taux de croissance fixé par le gouvernement pour l'année 2025, à 3,2% est un taux ambitieux qui tient compte du volume des défis liés aux contraintes et aux pressions financières publiques, des facteurs extérieurs, des changements climatiques et de la volonté de compter sur les propres moyens et ressources de l'Etat" a affirmé le chef du gouvernement, Kamel Maddouri.

En réponse aux questions des députés lors de la discussion des projets de budget de l'Etat et du budget économique au titre de 2025, au siège de l'ARP au Bardo, le chef du gouvernement a qualifié ce taux de « réaliste » et réaliste. Dans ce contexte, il a cité la stabilité économique et institutionnelle, l'amélioration des indicateurs économiques nationaux, le démarrage de la lutte active contre la corruption outre le traitement des problèmes liés au secteur du phosphate et à la relance des projets en suspens.

Selon Maddouri, le gouvernement travaille depuis une certaine période sur la promotion de l'investissement public à travers la mise en place de mesures et de législations visant à relancer les grands projets en suspens, recensés à 1126.

Le chef du gouvernement a signalé que les commissions régionales et sectorielles sont parvenues à résoudre certains problèmes liés à ces projets et d'autres sont en cours d'étude.

« Des projets à caractère stratégique ont été également préparés et la publication du décret 497 de 2024 constitue le cadre propice pour garantir plus d'efficacité étant donné la non obligation de passer par les appels d'offres », a-t-il indiqué.

Maddouri a ajouté que plusieurs mesures ont été prises en faveur des entreprises de travaux publics et des parties travaillant avec l'administration parallèlement au parachèvement de l'examen du projet de décret sur la révision de la réglementation sur les marchés publics.

Il a annoncé qu'un plan d'action a été élaboré pour la compagnie des phosphates de Gafsa pour la période 2025/2030, ciblant la reprise de l'activité de l'usine de Mdhilla 2 et de la laverie de "Om Lakhchab" outre la programmation d'une deuxième unité de production d'une capacité de 1,6 million de tonnes annuellement, dans cette laverie.

Et d'annoncer, par ailleurs, que les efforts vont être axés sur le parachèvement d'un projet de loi unifié dans le domaine de l'investissement pour instaurer un climat d'affaires transparent et stable.

Le chef du Gouvernement a évoqué la transition numérique des services administratifs, soulignant le lancement d'un programme visant la simplification des procédures administratives et leur digitalisation par la mise en place d'un portail national des services administratifs à distance.

Ces programmes de numérisation vont être intégrés dans les différentes réformes sectorielles (Santé, Education, Enseignement Supérieur, Tourisme) et vont cibler, aussi, les tunisiens résidents à l'étranger.

"Le gouvernement est soucieux de renforcer la compétitivité des entreprises, en assurant l'accompagnement nécessaire, en développant les services logistiques et en orientant les investissements du secteur privé vers des secteurs prometteurs et des métiers d'avenir outre l'impulsion de la création d'entreprises communautaires ".

"Le projet de budget de l'Etat va consacrer 10 615 millions de dinars au développement régional en tant que levier du développement économique et social" a souligné Maddouri.