Tunisie: 'Le gouvernement s'attache à mettre en place un système de santé moderne et durable' (Maddouri)

Tunis — Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a souligné l'importance de mettre en place un système de santé moderne et durable garantissant le droit à une couverture sanitaire globale et équitable pour tous les Tunisiens, afin de consacrer le principe de justice sociale et de renforcer le rôle social de l'État.

En réponse aux questions des membres de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts lors de la discussion, dimanche, au siège du parlement au Bardo, des projets de budget de l'Etat de l'année 2025, Maddouri a indiqué que des mesures urgentes ont été prises pour renforcer les ressources financières de la pharmacie centrale, tout en appelant les institutions et les établissements publics à reprendre le recouvrement des cotisations impayées au titre de l'assurance maladie et à soutenir les ressources allouées au fonds de soutien à la santé et diversifier ses sources et son financement.

Il a souligné, qu' à moyen terme, le gouvernement tient à assurer les exigences de la justice sanitaire en élaborant un plan global d'amélioration de la couverture sanitaire sur l'ensemble du territoire afin de garantir à tous les citoyens l'accès aux services de santé de qualité en révisant le système de santé et en actualisant la carte sanitaire pour répondre aux besoins des citoyens où qu'ils se trouvent, outre le lancement d'une réforme globale du système de l'assurance-maladie.

Dans ce contexte, il a affirmé qu'il sera procédé au lancement du projet de l'hôpital du Roi Salman et l'avancement de la réalisation de la cité médicale des Aghlabites à Kairouan ainsi que la publication d'un décret régissant son organisation administrative et financière.

Il a également évoqué la nécessité de mettre fin aux mécanismes d'emploi précaire en adoptant un certain nombre de mesures pour la régularisation de la situation des travailleurs non permanents dans la fonction publique et les établissements publics et du statut des enseignants et des enseignants suppléants, outre le projet d'interdiction de la sous-traitance dans le secteur public.

"Le gouvernement s'emploie à régulariser la situation des ouvriers des chantiers et à lutter contre toutes formes d'emploi précaire dans le secteur public, conformément aux instructions du président de la République, a-t-il dit, notant que les textes réglementaires y afférents sont en cours de finalisation de manière à préserver la dignité des travailleurs , outre la révision des dispositions du Code du travail.

Il a souligné les efforts déployés par l'Etat visant à assurer un climat favorable à l'éducation afin de permettre aux jeunes d'acquérir des connaissances dans plusieurs domaines, notamment dans la communication et l'intelligence artificielle, soulignant la détermination du gouvernement à soutenir davantage les jeunes, à s'engager pleinement dans la société du savoir.