Tunisie: Foire Internationale du Livre de Sharjah - Le prix du meilleur roman arabe 2024 attribué au 'Mosaïste' d'Issa Naciri paru chez Meskiliani

TUNIS/Tunisie — La maison d'édition tunisienne "Meskiliani Publishing" se distingue à la 43ème édition de la Foire Internationale du Livre de Sharjah, grâce au "Mosaïste" de l'écrivain marocain Issa Naciri, lauréat du prix du meilleur roman arabe.

Plusieurs prix ont été décernés lors de cette édition 2024 de Sharjah International Book Fair (SIBF) qui se tient du 6 au 17 novembre, à Sharjah, aux Emirats-arabes-unis.

Dans une déclaration au correspondant de TAP à Sharjah, Chaouki Anizi, fondateur et propriétaire de Meskiliani Editions a souligné que ce prix constitue une récompense pour l'ensemble du secteur du livre en Tunisie, qualifiant de reconnaissance mondiale des compétences tunisiennes dans le secteur de l'édition.

"Avant sa publication, ce roman finaliste du prix International du Roman Arabe (International Prize for Arabic Fiction-IPAF), Booker, a été révisé par des auteurs tunisiens dont le poète Ridha Hassani et le Professeur Mohamed Elkadhi", a indiqué l'éditeur et écrivain.

Le propriétaire de Meskiliani a souligné que les écrivains, traducteurs et auteurs tunisiens ont largement contribué au rayonnement de sa maison d'édition depuis sa création. Dans ses différentes publications, Meskiliani qui publie pour divers auteurs arabes, mise notamment sur la qualité et l'esthétique, a-t-il encore dit.

Durant les derrières années, l'éditeur tunisien a remporté plus de 24 prix littéraires dont Sheikh Zayed Book Award et le prix du roi Fayçal, en plus de trois prix au Booker du Roman Arabe qui promet une reconnaissance internationale.

La Foire Internationale du Livre de Sharjah 2024 a attribué le prix du meilleur roman international à "A Stranger in Baghdad" d'Elizabeth Loudon, publié par l'Université américaine du Caire. Le prix du meilleur livre international de non-fiction a été décerné à Siddharth Kak et Lila Kak Bhan pour "Love, Exile, Redemption", publié par Rupa Publications en Inde.

Plusieurs autres prix ont été attribués à des auteurs émiratis dans les catégories meilleur roman, meilleur livre académique, meilleur livre de littérature créative et meilleur premier roman.

L'annonce des prix de la 43ème édition de la Foire Internationale du Livre de Sharjah a eu lieu au cours de la cérémonie inaugurale du SIBT 2024. Parallèlement, il y a eu l'annonce du lauréat de la 7ème édition du Prix de traduction de Sharjah, Turjuman, décerné à la traduction turque du "Collier de la colombe" d'Ibn Hazm, traduit par le Dr Mehmet Hakki Suçin et publié par Alpha Publishing.