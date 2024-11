Tunisie: L'Italie va octroyer 2.000 visas aux travailleurs tunisiens dans le secteur de la construction

L'Italie et la Tunisie intensifient leur coopération pour la formation professionnelle et la migration de travail. Dans le cadre de ce partenariat, le gouvernement italien prévoit de délivrer 2.000 visas à des travailleurs tunisiens qualifiés dans le secteur de la construction sur les trois prochaines années, contribuant ainsi à répondre aux besoins de main-d'œuvre dans ce domaine.

La ministre italienne du Travail et des Politiques sociales, Marina Calderone, s'est rendue récemment en Tunisie pour discuter des initiatives en cours et renforcer les liens bilatéraux. Selon des sources locales, les autorités des deux pays envisagent d'accroître les possibilités pour les Tunisiens d'accéder au marché du travail italien dans le cadre de cette coopération, rapporte Schengen.News.

En mars dernier, l'Italie avait déjà lancé le programme « THAMM Plus » en Tunisie, un dispositif destiné à former des candidats tunisiens souhaitant intégrer le secteur de la construction en Italie. Ce programme vise non seulement à améliorer les compétences techniques des travailleurs tunisiens, mais également à leur dispenser des cours de langue italienne et des formations sur la sécurité au travail, un élément essentiel pour favoriser leur intégration dans le secteur italien de la construction. À travers ce dispositif, l'Italie prévoit d'attribuer 2.000 visas aux travailleurs formés dans le cadre de THAMM Plus, répartis sur une période de trois ans.

La même source ajoute que cette initiative, qui vise à compenser la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la construction en Italie, s'inscrit dans une stratégie plus large du pays pour attirer une main-d'œuvre qualifiée étrangère dans divers domaines.

En effet, l'Italie prévoit de délivrer un total de 165.000 visas pour travailleurs étrangers en 2025, contre 151.000 cette année et 136.000 en 2023. Par ailleurs, un quota spécifique de 93.550 visas sera alloué aux travailleurs saisonniers l'an prochain, une augmentation par rapport aux 89.050 visas délivrés en 2024.

Outre le secteur de la construction, l'Italie envisage également de renforcer le nombre de visas accordés aux travailleurs du secteur des soins. Dès 2025, le gouvernement adoptera une approche expérimentale pour délivrer 10.000 visas supplémentaires aux travailleurs du secteur de la santé et de l'aide à la personne. Cette augmentation sera cependant accompagnée de mesures de contrôle renforcées. En effet, les autorités italiennes entendent intensifier les vérifications pour les candidats provenant de pays où les risques de faux documents sont plus élevés, dans le but de garantir la sécurité et l'intégrité des processus de migration de travail.