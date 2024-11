Gabon: Des agents de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale honorés et décorés par le Vice-président de la République

La cérémonie de décoration des membres de la Commission tripartite chargée de le restructuration de la Caisse nationale de sécurité sociale du Gabon a eu lieu ce vendredi 8 novembre à Libreville, sous la houlette du Vice-président de la Transition, Joseph Owondault Berre, représentant le Chef de l'Etat, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Ils sont au total 65. Ils ont été honorés et décorés, les agents de la Commission tripartite chargée de le restructuration de la Caisse nationale de sécurité sociale du Gabon, par Joseph Owondault Berre, Vice-président de la République. Ces agents sont pour la plupart, des membres issus des associations de retraités du secteur privé, des organisations syndicales de salariés et de la direction générale de la CNSS du Gabon.

Les bénéficiaires, faut-il le souligner, ont reçu leurs médailles, dans l'Ordre du mérite gabonais et l'Ordre national de l'étoile équatoriale. Ces médailles sont l'expression du témoignage envers leur engagement dans la restructuration de la CNSS. Le Vice-présidente de la Transition n'a pas manqué de les féliciter au nom du Président de la République, chef de l'Etat, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema. "Célébrer une étape historique et décisive dans le redressement de notre Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Cette cérémonie de décoration est l'occasion pour nous, de rendre hommage à ceux qui ont participé activement aux travaux de la Commission tripartie chargée de la restructuration de cette institution, l'un des principaux piliers de la politique sociale de nitre pays" a t-il souligné

Poursuivant ses propos, Joseph Owondault Berre, Vice-présidente de la République a fait savoir que : "Cette reconnaissance symbolise votre gratitude collective et marque le début d'un nouveau chapitre pour la Caisse nationale de sécurité sociale (...) Je vous encourage à poursuivre cette voie avec le même esprit de rigueur et de coopération. Nous comptons sur vous pour atteindre le cap et faire de la CNSS une institution exemplaire".

Pour le Directeur Général, Dr Olivier Rebienot Pellegrin, "la restauration de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, telle que souhaitée par les assurés et toutes les parties prenantes, restent intimement liée à l'application stricte et objective des recommandations issues des travaux de la Commission Tripartite, et participera davantage à l'amélioration de la politique Sociale du Gouvernement de la République ; mais surtout au regain de dignité des Gabonais tel que souhaité par les plus hautes autorités de l'Etat".

Aux récipiendaires , le Vice-présidente de la République a salué leur abnégation en ces termes : "Je voudrais dire que votre dévouement et votre travail ne sont pas passés inaperçus. Votre implication témoigne d'un attachement aux valeurs de service public et de protection sociale. Vous avez marqué l'histoire de la CNSS en contribuant de manière significative à sa renaissance pour le bien de tous les Gabonais, pensionnés actuels et futurs" .

Mathurin Mengue Bibang, Représentant ANAREG a dit du bien de cette reconnaissance. Ce jour, dira t-il, marque un premier pas. Ils espèrent qu'avec patience, leurs aspirations pourront enfin être matérialisées. Aussi, a t-il exprimé toute leur gratitude pour la disponibilité du Vice président, Joseph Owondault Berre qui a dignement représenté le Chef de l'Etat, Brice Clotaire Oligui Nguema, sans oublier, la diligence du Directeur général de la CNSS.

Avec ces différentes distinctions, les récipiendaires ont espoir que la Caisse nationale de sécurité sociale se relève progressivement et gagne petit à petit, ses lettres de noblesse.