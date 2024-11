Congo-Kinshasa: Élections législatives à Yakoma - Le député honoraire Dédé Kodoro appelle au calme

Les préparatifs pour la reprise des élections législatives partielles à Masimanimba et Yakoma avancent, bien que des difficultés organisationnelles soient signalées dans la circonscription de Yakoma, située dans la province du Nord-Ubangui. Justin Dédé Kodoro, député honoraire et initiateur du parti politique « Agir pour le développement du Congo nouveau » (ADCN), a exprimé ses préoccupations concernant le processus électoral en cours.

Dédé Kodoro a souligné la nécessité pour la Commission électorale nationale indépendante (CENI) d'augmenter le nombre de centres de délivrance de duplicatas de cartes d'électeurs. Cette mesure permettra aux électeurs dont les cartes sont effacées ou perdues, de prendre part au scrutin. Actuellement, une grande partie de la population de Yakoma ne dispose pas de cartes d'électeurs valides, ce qui pourrait empêcher leur participation au scrutin.

Malgré le déploiement des équipes de la CENI à Yakoma, des problèmes persistent, notamment en ce qui concerne la distribution des duplicatas. La CENI a installé quelques machines dans certains centres, mais la population demande l'ouverture de plus de bureaux pour accélérer ce processus.

Dans ce contexte, Dédé Kodoro appelle la population au calme et à éviter tout désordre. Il insiste sur l'importance d'un comportement pacifique et responsable lors des élections, afin de ne pas pénaliser davantage le territoire de Yakoma, qui est actuellement sans représentants dans les institutions électives du pays. Il a déclaré : « La population doit comprendre qu'on organise ces élections-là pour elle, elle doit avoir un comportement digne et aller choisir dans la paix. Le désordre, la population doit éviter de s'en prendre aux matériels de la CENI et ils doivent aussi éviter que les troubles surviennent encore ».

En prévision de la reprise de l'organisation des élections législatives nationales et provinciales, dans les circonscriptions de Yakoma et Masimanimba, la CENI organise à partir de ce lundi 11 novembre à Kinshasa, un cadre de concertation. Cette activité est organisée à l'intention des partis et regroupements politiques ayant compéti aux élections du 20 décembre 2023 dans ces deux circonscriptions électorales.