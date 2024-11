Congo-Kinshasa: Kinshasa solidaire 2024 - Un match de légendes du football pour la paix et la jeunesse du Nord Kivu

Des légendes mondiales du football et d'autres personnalités influentes se réuniront pour célébrer la fin de l'année 2024 avec les enfants victimes de la guerre dans le Nord Kivu.

Cet événement, dénommé "Kinshasa solidaire 2024", aura lieu le 3 décembre au stade des Martyrs de Kinshasa. Il s'agit d'une initiative du Variétés club France, soutenue par le président de la RDC, Félix Tshisekedi.

L'événement est dédié à la jeunesse et à la paix en République démocratique du Congo. Il mettra en vedette un match de football entre d'anciens footballeurs français et congolais, devant à une centaine d'enfants déplacés par le conflit dans l'Est de la RDC, qui seront spécialement amenés de Goma pour l'occasion.

Aurélien Logeais, l'organisateur de l'événement, explique : « Ce match, c'est un match pour la paix. On aura énormément de joueurs et personnalités qui vont jouer ce match-là pour la paix et pour les enfants de Goma parce qu'on fait venir 100 enfants de l'Est pour passer la journée et être mis à l'honneur ce jour-là au stade des Martyrs. Et on va revenir dans les camps des déplacés avec l'argent qu'on aura récolté lors de ce match-là pour aller remettre les vivres et autres fournitures sur place à Goma. »

Parmi les personnalités attendues figurent des stars du sport et de la musique telles que Fally Ipupa, Samuel Eto'o, Robert Pirès, Christian Karembeu, Ludovic Giuly, Marius Trésor, Jessica Houara, Alain Giresse, El Hadji Diouf, Shabani Nonda, Dieumerci Mbokani, Trésor Mputu, Trésor Lwalwa, Biscotte Mbala Mbuta, Matumona Roum, Herman Hamisi, et bien d'autres.

Aziz Makukula, ambassadeur du football congolais, exprime ses attentes pour cet évènement : « Essayons réellement d'être des patriotes, essayons réellement d'être des vrais Congolais en donnant l'image positive du pays comme on dit RDC eloko ya makasi. Essayons de montrer à tous ces étrangers qui vont venir dans ce beau pays que la RDC eza eloko ya makasi. L'objectif ici c'est de donner du sourire à ces enfants de Goma et par le sourire que nous allons donner à ces enfants c'est ce qui va faire que ce pays avance. »

En plus du match de football, des ateliers pédagogiques seront organisés pour aborder des thématiques telles que l'éducation, la promotion du football féminin, le journalisme sportif, et le sport de proximité. Ces ateliers visent à encourager l'apprentissage scolaire, le développement personnel, la valorisation du rôle des femmes dans le sport, la sensibilisation aux médias, et la promotion du sport comme vecteur de cohésion sociale.