Ile Maurice: Fin du suspense

Le dépouillement du scrutin d'hier a commencé ce lundi 11 novembre au matin, dans chacun des centres des 21 circonscriptions. Après les tensions de la soirée, souhaitons que tout se déroule dans l'ordre et le calme, afin que nous sachions dès ce soir quels seront nos prochains dirigeants.

Dépouillement : Aucun réslutat encore connu, l'exercice tarde mais la tendance se dessine....

N° 4 : Le décompte commence peu après midi

Le premier pointage à Port-Louis-Nord - Montagne-Longue ne viendra pas de bonne heure. Il est question d'un résultat final plutôt, vu que le dépouillement a commencé tard. Il y a une trentaine de salle pour le décompte. Les vérifications terminées, les bulletins ont été acheminés vers les salles de dépouillement sous l'oeil des observateurs de la SADC.

N° 2 : C'est à 11 h 48 que la cloche a retenti où l'exercice de comptage va démarrer pour la circonscription de Port-Louis Sud/Central, au GMD Atchia State College. A noter que Osman Mahomed est présent.

N° 6 : Une supérieure attribue les salles de dépouillement aux fonctionnaires. L'exercice débutera dans l'après-midi au SSS Jugdambi de Goodlands

No 5 : Les adversaires Navin Ramgoolam et Sunil Bholah se saluent dans le centre de dépouillement

N° 4 : Les procédures administratives toujours en cours

À 11 heures, le décompte des voix n'avait pas encore débuté au Port-Louis North SSS, car les procédures administratives étaient toujours en cours. La raison avancée est que cette circonscription, l'une des plus importantes du pays, compte un grand nombre d'électeurs. Dans la matinée, Iqbal Toorabally, membre de l'Electoral Supervisory Commission, s'est rendu sur place pour une visite.

N° 1 : Présence des candidats Laurette et Navarre-Marie notamment et renfort policier

(N° 16) Le premier pointage sera connu après les 10 000 premiers bulletins dépouillés, a déclaré le «Returning Officer» Roy Jaunky. Un deuxième pointage sera effectué après 20 000 bulletins dépouillés, suivi du pointage final.

N° 9 : Début de dépouillement vers 11 heures au Bon Accueil State College avec candidats rouges tout sourire et forte présence policière

Au no 6: «Zot finn donn mwa de koudpwin»

«Zot finn donn mwa de koudpwin. Zot finn rod devir mo loto kan mo pe al lakaz. Pa ti bon. Mo finn bizin al lopital pou bann swin», nous déclare Preetam Beeharry, un fonctionnaire habitant Goodlands qui a travaillé dans un de centre des votes de la circonscription no 6, Grand-Baie-Poudre-d'Or.

En quarante ans de service, c'est la première fois qu'il a vécu ce «cauchemar» lors des élections. Plusieurs femmes ont également été agressées et leur voiture endommagée. «Nou travay pou de roupi, depans 10 roupi. Mo kit mo fami 5 er di matin. Letan mo pe al lakaz aswar, dimounn ki pa kone kot sorti dir bizin fouy mo loto ek mo sak manze» nous a raconté l'une d'elles.

N° 4 : Les candidats en mode attente

Les candidats des deux principaux blocs sont dans l'enceinte du centre de dépouillement de la circonscription de Port-Louis Nord & Montagne-Longue, au Port Louis North SSS. En attendant le début de l'exercice, vers 10 heures, ils discutent avec les agents. La confiance est affichée des deux côtés.

A noter que cette circonscription a compté 45 158 électeurs à la fin de l'exercice, sur les 59 585 inscrits. 53 bulletins sont invalides et un bulletin est considéré comme «untendered», c'est-à-dire, une personne avait déjà voté à la place d'un autre, et la procédure pour que cet électeur puisse voter a été enclenché, ce qui a invalidé le précédent vote à son nom. 770 fonctionnaires ont voté par procuration.

N° 8 : Début de transfert des boites vers les salles de classes vers 10 h 40, en présence des candidats

(N° 14) Les bulletins sont transportés dans les classes, à La Gaulette SSS.

(N° 19) Ambiance bon enfant au Ébène SSS (Girls). Ont été aperçus Rama Valayden, de Linion Reform, et Sydney Pierre, de l'Alliance du changement, entre autres.

N° 5 : Cela s'active à l'école Dhaneswock Sewraz Les centre de dépouillement pour la circonscription de Pamplemousses-Triolet a commencé le counting des bulletins dépliables spéciaux vers 10 heures ce matin.

(N° 20) La «Returning Officer» enlève le scellé de la salle n° 3 où sont gardées les urnes, sous le regard de plusieurs témoins, dont Karen Foo Kune-Bacha, candidate de l'Alliance du changement.

Jour de dépouillement: des fonctionnaires absents pour des raisons de sécurité

Le consultant de la commission électorale, Rabin Bhujun, a fait une déclaration à la presse ce lundi matin. Il a rappelé qu'après les incidents survenus dimanche soir, un petit nombre de fonctionnaires ne se sont pas présentés aux divers centres de dépouillement. Cependant, a-t-il rassuré, les Returning Officers ont démarré le processus de dépouillement à l'heure. Plusieurs fonctionnaires, apprend-t-on, ont été malmenés durant la nuit. Un appel est lancé aux dirigeants politiques pour que les partisans respectent et protègent les fonctionnaires.

N° 7 (Piton-Rivière-du-Rempart) : Les candidats Ravi Yerrigadoo, Leela Devi Dookun-Luchoomun de l'Alliance Lepep ainsi que Padma Utchanah de Linion Reform, présents au collège Simadree Virahsawmy, attendant le début du décompte des voix.

Tensions post-électorales : Pravind Jugnauth blâme Bérenger et Ramgoolam

Le Premier ministre sortant a fait une déclaration ce lundi matin au Quartier Militaire SSS (Girls), centre de dépouillement pour la circonscription n° 8.

«_ Avant le 10 novembre, Ramgoolam et Bérenger ont affirmé que cette élection serait truquée. Ils ont monté la tête de leurs partisans et semé le doute. Ce qui est arrivé hier est inacceptable_», a déclaré Pravind Jugnauth, dénonçant la violence, le blocage des centres de dépouillement, les agressions sur les véhicules, les candidats, ainsi que les fonctionnaires impliqués dans cette élection.

«C'est du jamais vu, même le commissaire électoral a dû lancer un appel au calme. Ces personnes refusent de respecter les procédures et les règles de la démocratie et cherchent à entraver le bon déroulement du processus.»

Des dispositions ont été prises pour assurer la sécurité, notamment par la police, «pour tout le monde : les travailleurs, les candidats de tous les partis et le public. J'espère que cet appel au calme sera entendu et que tout se déroulera bien aujourd'hui.»

N° 10 : A Bel Air SSS, les dernières consignes avant le dépouillement des bulletins.

N° 8 : début de dépouillement au Quartier militaire SSS, avec les candidats

N°9 : Démarrage des procédures de déplacement des urnes en vue du dépouillement

Au Bon Accueil State College, les Counting Agents, les Presiding ainsi que les Senior Presiding Officers de la circonscription se mobilisent dès 8 h 50 pour la vérification de scellés et proceder à la déplacement des urnes dans les "counting rooms". Présence notée d'Anil Bachoo, de Raviraj Sinha Beechook et Chandraprakash Ramkalawon, candidats de l'Alliance du changement. Mahen Saulik, Dharmanand Chukooa et Khevansingh Kawal de Linion Reform, ainsi que Vijaye Ramchurn de l'Alliance Lepep sont également présents. Des policiers veillent au bon déroulement de l'exercice.

N° 3 : le dépouillement va démarrer A l'école Jean Lebrun, pour la circonscription de Port-Louis Maritime & Port-Louis Est, les urnes ont été acheminées pour démarrer le dépouillement vers 9h30.

Jour de dépouillement : et c'est parti !

Ce lundi matin marque le coup d'envoi de la journée de dépouillement. Officiers et représentants des principaux groupes politiques sont mobilisés pour cette étape cruciale. Comme ici au Forest-Side SSS, dans la circonscription no 17. Parmi les candidats déjà présents sur le terrain, on retrouve Géraldine Hennequin, de l'Idéal Démocrate.

(N° 16) Ça bouge déjà dans les différentes circonscriptions. Au n° 16, Vacoas-Floréal, les bulletins sont classés par groupes de 100. On peut même voir un «counting agent» carrément posté à la porte du centre de dépouillement, porte qui est scellée...