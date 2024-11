Ile Maurice: Des assaillants volent une employée électorale devant le centre dépouillement

Une maîtresse d'école a été victime de vol et de vandalisme, en public, dans la soirée de dimanche 10 novembre à Quartier-Militaire.

Tout a commencé après la fermeture des bureaux de vote à 18 heures, lorsque quatre boîtes de bulletins ont été sécurisées et placées dans un véhicule gouvernemental, escorté par la police, pour être transportées au centre de dépouillement. La maîtresse d'école a suivi l'escorte dans sa voiture privée, une Hyundai, pour rejoindre le centre de Quartier-Militaire SSS Girls.

Aux alentours de 21 h 35, arrivée sur la route principale, elle a été confrontée à une situation dangereuse. Une foule s'était amassée devant le centre de dépouillement et les choses ont rapidement dégénéré. Un groupe a encerclé son véhicule, l'empêchant d'avancer, tout en tapant violemment sa voiture et en l'insultant. Les assaillants, en colère, lui ont ordonné d'ouvrir le coffre.

La fonctionnaire a refusé de s'exécuter et a tenté de se dégager, mais un motocycliste lui a bloqué la route par et l'a contrainte à rester sur place. Une cinquantaine de personnes se sont ensuite précipitées vers elle, forçant l'ouverture de son coffre et jetant les objets qui s'y trouvaient sur la route.

L'intervention de la police a permis de calmer la situation et elle a pu se rendre au poste de police de Quartier-Militaire. Après avoir récupéré les objets dispersés, elle a constaté la disparition de certains articles personnels : un sac à main noir contenant ses lunettes, sa carte d'identité, un portefeuille, des cartes bancaires et une somme de Rs 5 000. Les dégâts sur son véhicule incluent un rétroviseur cassé, des éraflures sur la structure du coffre et des marques de coups sur le cadre de la lunette arrière.

La valeur estimée des biens volés s'élève à Rs 25 000 tandis que le coût des dommages reste à évaluer. Elle a précisé que les objets liés aux élections étaient tous intacts et qu'aucun élément lié au scrutin n'avait disparu. Toutefois, elle n'a pas pu identifier les auteurs de l'agression ni les vandales. La police a ouvert une enquête.