Soudan: Le gouverneur de Gedaref discute avec des responsables de l'ONU et des organisations internationales l'hébergement des personnes déplacées dans les écoles de l'État

Gadarif — Le Lit-Gen Mohamed Ahmed Hassan, gouverneur de l'état de Gadarif, s'est réuni dimanche à la maison d'hôtes avec des responsables d'organisations onusiennes et internationales et en présence du Comité pour l'Inventaire et l'Hébergement des Personnes Déplacées dans l'État, La réunion a discuté des moyens de renforcer les interventions humanitaires pour abriter les personnes déplacées dans les écoles de l'État en préparation aux examens du certificat soudanais fixé le 28 décembre prochain comme date de lancement.

Le gouverneur a appelé les organisations à accélérer des démarches pour trouver des centres d'hébergement alternatifs pour accueillir les déplacés bloqués dans un certain nombre d'écoles publiques. Une fois de plus, le gouvernement de l'État tient à préparer les centres d'examen à temps pour permettre aux étudiants de passer les examens de la manière requise et d'obtenir de bons résultats.

De leur côté, les responsables des organisations ont confirmé leur disponibilité à travailler avec le gouvernement de l'État pour vider les écoles des déplacés et leur trouver des centres d'hébergement où les services sont disponibles dans toutes les zones.