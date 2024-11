Soudan: Le vice-président du Conseil de souveraineté rencontre le chef adjoint du Parti Umma Nnational pour les affaires juridiques et constitutionnelles

Port-Soudan — Le vice-président du Conseil Transitoire de Souveraineté CTS, le commandant Malik Agar Air a rendu compte des efforts déployés par le Parti Umma National (PUN) pour soutenir les forces armées et les soutenir dans leur lutte q la bataille de dignité et de fierté pour éliminer la milice rebelle.

Au cours de sa rencontre dimanche dans son bureau à Port-Soudan avec M. Ismail Kater Abdel Karim, chef adjoint du PUN pour les affaires juridiques et constitutionnelles, Son Excellence a souligné la nécessité d'efforts gouvernementaux et populaires concertés pour instaurer la paix et se rassembler autour du forces armées pour vaincre la milice terroriste rebelle.

Pour sa part, Ismail Kater a expliqué dans un communiqué de presse que la réunion a discuté des questions nationales, de l'évolution de la situation au Soudan, du cours de la guerre en cours et de la crise que traverse le peuple soudanais, soulignant le soutien du PUN et le soutien aux forces armées, aux autres forces régulières et aux mouvements de lutte armée dans la bataille de dignité, ainsi que sa préparation. Le PUN fournit toutes les initiatives pour soutenir les institutions de l'État dans la période d'après-guerre et s'efforcer de parvenir à la paix, soulignant que le vice-président du CTS comprend toutes les questions soulevées.