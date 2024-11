Gabon: L'appel du Mouvement des Réformateurs d'Alexandre Désiré Tapoyo à voter le Oui au référendum

Alexandre Désiré Tapoyo, Président Fondateur du Mouvement des Réformateurs( MOREF) a animé un point de presse ce samedi 09 novembre à Libreville, au quartier Mindoubé. Dans cette déclaration, l'homme politique appelle les Gabonais en général et les membres de son mouvement ; à voter pour le Oui au référendum .

"L'élection référendaire est tout d'abord un devoir civique, et l'ignorer c'est comme ignorer un besoin médical réclamé par notre corps. Le risque est réel et peut être fatal tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre.

Certes le référendum n'est pas l'élection présidentielle ou législative ou encore locale.

Mais il s'agit de la plus importante car touchant directement à la structure de notre maison commune, et ce depuis ses fondations. Car il est question de la Loi Fondamentale.

Ne nous attardons pas sur « les griots » du oui ou du non, car ceux-ci peuvent être, pour plusieurs raisons, « des porteurs toxiques » du dossier.

Attardons-nous plutôt sur le dossier : le projet de constitution qui nous est soumis.

Chers Morefistes,

En vérité, je me dois de vous dire qu'au départ, en lisant attentivement le projet initial soumis à la sagacité de la constituante, j'ai été habité d'un profond malaise tant les critères d'intemporalité, d'impersonnalité et de non-discrimination (qui doivent sous-tendre la constitution) étaient quasi vaporeux voire non perceptibles.

Je percevais en moi l'esprit « du non » s'installer avec force.

Mais, à l'expérience, j'ai attendu (et j'ai eu raison).

J'ai été soulagé de constater agréablement que le projet adopté in fine en conseil des ministres était sage, peut-être pas assez pour certains, mais en tout cas loin de celui qui nous était servi à l'initial et qui portait les germes de la division et de la maltraitance de notre paisible et harmonieux vivre ensemble.

Et c'est pourquoi, au regard de cet effort louable, j'ai décidé de voter « oui » et de vous encourager à faire de même, le 16 novembre prochain.

Il y a encore du travail de construction, car nulle oeuvre humaine n'est parfaite, mais je reste persuadé que cette oeuvre de l'esprit proposé (le projet de constitution) connaîtra une amélioration nettement siginificative en temps opportun. C'est évident.

Et n'oubliez pas, allez prendre vos cartes d'électeurs, dès aujourd'hui, puis levez-vous le 16 novembre 2024 pour apporter votre pierre à l'édifice, en votant pour le « OUI » dans la Paix et la Prière".

Que Dieu bénisse le Gabon !

Je vous remercie.

Alexandre Désiré TAPOYO,

Président Fondateur du

Mouvement des Réformateurs( MOREF)