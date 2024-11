Congo-Kinshasa: Validation technique du plan de développement du Maniema

La province du Maniema s'est dotée, samedi 9 novembre, d'un plan de son développement qui sera mis en œuvre entre 2024-2028 pour un montant global de plus de 199 millions USD.

Ce document a été valide à l'issue des travaux de près de trois semaines entre acteurs étatiques et non-étatiques de cette province, avec l'appui technique et financier du PNUD.

Ce plan vise entre autres, le développement social, économie et l'aménagement du Maniema.

Il s'agit d'un plan d'une importance capitale pour le développement de la province du Maniema, ainsi l'a souligné Expedit Kabungama, expert en planification :

« On ne peut rien faire de bon sans faire une planification. Ce plan servira au développement du Maniema, il comporte plusieurs étapes concernant le capital humain, le développement social et culturel. Ce plan va aider aussi à voir comment bien gérer l'environnement et en tirer des bénéfices. Il permettra aussi de voir l'aménagement du territoire dans la province et aidera à voir comment booster l'économie de la province ».

Mais avant d'en arriver là, plusieurs étapes ont été suivi lors de ces travaux.

Le Chef de Division du plan, Philémon Mwania Mankunku a expliqué qu'au cours de ces travaux, ils ont passé en revue les forces, les faiblesses, les opportunités ainsi que les menaces du plan de développement provincial.

« On a passé au peigne fin le problème primordial de la population du Maniema secteur par secteur et nous avons pu viabiliser le document et aussi nous avons procédé à une budgétisation pluriannuelle », a-t-il souligné.

Un travail qui a suscité l'admiration du PNUD, partenaire du gouvernement provincial du Maniema.