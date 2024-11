Madagascar: Energie nucléaire - De nombreux avantages pour le développement

Les Journées Nucléaires 2024 organisées par l'Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires (INSTN - Madagascar) se sont déroulées les 07 et 08 novembre 2024 sous le thème « L'atome pour l'énergie, le climat, l'environnement et le développement industriel ». Ces deux journées ont mis à l'honneur la recherche scientifique malgache et les impacts des travaux scientifiques sur la société. Les résultats de recherche de l'INSTN-Madagascar ainsi que les travaux en cours dans divers secteurs de développement tels que l'agriculture, l'élevage, la santé, l'eau et l'énergie ont été abordés lors des ateliers et échanges.

Lors de la cérémonie d'ouverture officielle à Ankatso, le Secrétaire Général du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Pr Julien Salava a salué les efforts des chercheurs malgaches issus des neuf centres de recherche sous tutelle du ministère et particulièrement ceux de l'INSTN-Madagascar qui se consacrent à l'introduction de nouvelles technologies, notamment les mini-réacteurs modulaires, capables de produire de l'énergie.

C'était également l'occasion de présenter les résultats des recherches exceptionnelles de l'INSTN - Madagascar. Ces recherches ont abordé des thèmes variés tels que la pollution de l'air à Analamanga et Mahajanga, les eaux souterraines, la dégradation des sols, la sécurité alimentaire et la surveillance des rayonnements ou « radioactivité ». L'objectif était de démontrer que l'énergie nucléaire ne se limite pas aux armes, mais offre de nombreux avantages pour le développement.