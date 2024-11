Madagascar: Lutte contre la déforestation - 50 ha autour d'Andekaleka, à reboiser

Le déficit pluviométrique persistant depuis plusieurs mois est la principale cause de la baisse de la production d'électricité de la centrale hydroélectrique d'Andekaleka qui alimente principalement le Réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA).

Le choix du lieu est haut en symbole. Andekaleka abritera le lancement de la campagne de reboisement 2024-2025, le 16 décembre prochain, soit dans un peu plus d'un mois. A cette période où l'eau manque au barrage d'Andekaleka, empêchant le bon fonctionnement de la centrale hydroélectrique, et à l'origine de la baisse de production d'électricité d'origine hydraulique qui alimente en grande partie le RIA, la situation pluviométrique actuelle est directement liée au problème d'électricité sur le RIA et aux délestages persistants de ces dernières semaines. La situation a atteint un point critique à l'origine d'une grogne généralisée des usagers qui sont, par ailleurs, confrontés à une crise de l'eau.

La prochaine campagne de reboisement prévoit de reboiser sur une superficie de 50 ha autour d'Andekaleka, a-t-il été appris à l'issue du dernier conseil des ministres le 6 novembre 2024. Des activités de reboisement qui permettraient de renforcer la protection des sols et une meilleure gestion de l'eau, sur laquelle dépend en grande partie l'efficacité de la production électrique à la centrale hydroélectrique d'Andekaleka.

Faut-il rappeler que la société nationale d'électricité et d'eau, JIRAMA a déjà prévu depuis plusieurs semaines de provoquer des pluies artificielles afin de rehausser le niveau du barrage d'Andekaleka. Cependant, les conditions météorologiques tardent à être réunies pour permettre la mise en oeuvre de cette démarche de création de nuages artificiels et de provocation de pluies artificielles. Le reboisement fait partie des principaux moyens favorisant une meilleure protection de la biodiversité et permettant de lutter contre le changement climatique.