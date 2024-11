Madagascar: Énergies renouvelables - Infrastructure et équipements remis au LTP Toliara pour former les jeunes

La promotion des énergies renouvelables à Madagascar affiche une avancée continue et franchi un cap avec l'inauguration officielle, le 8 novembre 2024, d'une salle de formation et la remise d'équipements pour la filière « Énergies Solaires Photovoltaïques » au Lycée Technique Professionnel (LTP) de Toliara. Ce projet unique, le premier du genre à Madagascar et en Afrique subsaharienne, met l'accent sur la formation de techniciens spécialisés.

Neuf étudiants composent la première promotion de ce cursus, d'une durée de huit mois. À terme, ces jeunes deviendront des techniciens qualifiés, aptes à répondre aux besoins croissants du secteur des énergies renouvelables. Selon ses initiateurs, ce projet a vu le jour grâce à la coopération entre la GIZ PERER, le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures (MEH), le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle (METFP), et le LTP Toliara.

La cérémonie d'inauguration a été présidée par la ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Marie Marcelline Rasoarisoa, et le directeur régional de l'Énergie et des Hydrocarbures, Milly Martial, représentant le ministre de l'Énergie. Bref, cette formation novatrice répondra aux besoins des entreprises actives dans les énergies renouvelables, contribuant ainsi au développement durable du pays.