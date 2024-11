Afrique: Padel - Fitia et Prisca, au tournoi international « Beau Plan FIP Star » à Maurice

Les joueuses malgaches, Fitia Robinson et Prisca Razafimamonjy, s'apprêtent à participer pour la première fois à un tournoi de la Fédération Internationale de Padel (FIP). Du 12 au 17 novembre 2024, elles représenteront Madagascar à Maurice lors du prestigieux « Beau Plan FIP Star ».

Les 12 et 17 novembre 2024, deux représentantes de Madagascar, Fitia Robinson et Prisca Razafimamonjy, s'apprêtent à prendre part à un événement sportif majeur : le tournoi « Beau Plan FIP Star », organisé à Maurice. Cette compétition internationale fait partie du prestigieux Cupra FIP Tour, un circuit mondial inscrit au calendrier de la Fédération Internationale de Padel (FIP). Pour la première fois, Madagascar s'alignera officiellement sur un tournoi FIP, une étape importante pour la Fédération Malgache de Padel (FMP). Cette compétition représente non seulement un défi sportif de taille, mais aussi une opportunité unique pour les joueuses malgaches de se mesurer à l'élite mondiale du padel. En outre, Fitia et Prisca marquent l'histoire en étant le premier duo féminin à obtenir une licence internationale FIP, renforçant ainsi la place du pays dans le paysage du padel international.

Fitia et Prisca auront face à elles des adversaires redoutables, dont certaines sont classées parmi les meilleures mondiales, avec des joueuses actuellement classées 26ème et 35ème au rang mondial. Cependant, les deux sportives malgaches ont déjà démontré leur potentiel lors de compétitions précédentes. En septembre dernier, lors de l'Open de l'Island Padel Cup, elles ont su briller face à des joueuses de haut niveau, avec Fitia et sa partenaire terminant à la première place, tandis que Prisca décrochait la médaille de bronze avec son duo. La fédération a été soutenue par Bet 261, sponsor officiel de la FMP, ainsi que par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, qui oeuvre activement pour promouvoir le sport à Madagascar et offrir des opportunités aux athlètes malgaches. De plus, les deux joueuses seront accompagnées par leur coach, Eugenio Raniriharinosy, qui est reconnu pour son expertise dans l'entraînement et la structuration de la discipline à Madagascar.