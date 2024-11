Madagascar: FEIOI - Le pays fin prêt à devenir le grenier de l'Océan Indien

La 14e édition du Forum économique des Îles de l'Océan Indien (FEIOI) s'est tenue récemment au nouveau Technopole de Dembeni à Mayotte.

« Produire régional » étant le thème choisi pour cette année. Plus de 200 acteurs économiques issus des secteurs public et privé y ont participé activement. Madagascar a été représenté par des acteurs issus de différents secteurs d'activités dont, entre autres, l'agri-business via le groupe Faly Export et le tourisme par la Confédération du tourisme de Madagascar, à part les Chambres de commerce et d'industrie ainsi que les autorités officielles.

Lors de son intervention en tant que panéliste, dans le cadre de ce Forum économique, le PDG du groupe Faly Export, Faly Rasamimanana a su démontrer à l'assistance que Madagascar est fin prêt à devenir le grenier de l'Océan Indien. Pour ce faire, il a partagé ses expériences dans le domaine du développement inclusif et durable tout en présentant ses projets concrets en cours menés en collaboration avec l'État à travers l'application de l'approche 3P (Partenariat public-privé).

Filières développées

Cette démonstration, quand bien même très particulière, sur la forme et sur le fond, va de pair avec le discours d'engagement du président Andry Rajoelina, prononcé il y a quelques jours de cela. Il s'agit notamment de la volonté de l'État malgache de délimiter une zone de production dédiée à approvisionner les besoins de nos îles soeurs, jusqu'ici pénalisées à importer leurs nourritures de très loin et évidemment très chères.

Le panéliste Faly Rasamimanana, visionnaire aguerri et développeur infatigable, a exposé entre autres, son accord de partenariat avec des centaines de producteurs et des opérateurs économiques locaux pour exploiter en tout une superficie de 6 200ha dans plusieurs régions tels que Marovoay, Ambatondrazaka, Ankarafantsika et Atsinanana ainsi que dans le Sud. Les filières riz, maïs, grains secs, cultures maraîchères, l'ail et l'oignon y sont développées.

En effet, « ce sont des produits très recherchés sur le marché de l'Océan Indien. À l'issue de ce Forum économique, les parties prenantes ont conclu de promouvoir la coopération entre les îles de l'Océan Indien tout en proposant des matières premières agricoles et des aliments bios. Des labels uniformisés sont également évoqués. Madagascar est déjà en mesure de fournir ces produits de qualité », a expliqué le PDG du groupe Faly Export.

Projet de désalinisation

Et lui de préciser que la démarche présentée lors de ce Forum économique inclut à la fois les dimensions sociale, environnementale, économique et culturelle afin de garantir une productivité améliorée et satisfaisante tout au long de l'année. Pour le volet environnement, la forêt d'Ankarafantsika figure parmi les sites prioritaires à protéger avec la vulgarisation de l'utilisation des réchauds à balles de riz. C'est une solution alternative à la déforestation et aux cultures sur brûlis. En outre, le groupe Faly Export a lancé la digitalisation de son système de production en mettant en place un référentiel répondant aux exigences du marché international afin de garantir la traçabilité des produits agricoles.

Cela concerne entre autres, les bonnes pratiques agricoles et l'utilisation des engrais organiques et des semences sélectionnées issus du partenariat avec des chercheurs de FOFIFA, sans oublier l'implication des communautés locales pour la réhabilitation des pistes rurales servant à évacuer leurs productions. Par ailleurs, cet opérateur économique veut contribuer à la lutte contre le kere dans le Sud, en menant un projet de désalinisation de l'eau de mer à Amboasary.

L'objectif est d'approvisionner en eau potable la zone tout en développant des cultures maraîchères en vue d'améliorer la sécurité alimentaire de la population locale. « Cette sécurité alimentaire n'est désormais plus une utopie pour Madagascar. Et l'on peut même l'instaurer au niveau de l'Océan Indien, et ce, en promouvant le partenariat public-privé ou 3P », a conclu Faly Rasamimanana.