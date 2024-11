Afrique: Bodybuilding-Championnat du monde - Trois athlètes malgaches dans le top 5

Madagascar a fièrement été représenté lors du Championnat du monde de Bodybuilding qui s'est déroulé aux Maldives du 5 au 11 novembre. Bien que confrontée à des difficultés logistiques avant le départ, l'équipe malgache a montré une détermination sans faille, et ses performances ont été saluées.

Quatre athlètes malgaches étaient en lice, dont trois hommes : Léonce Anicet Ralaiharitiana, Arnaud Hubert Ramahavonjy et Nomenjanahary Fenohery Rakotoarisoa. Chacun d'entre eux a terminé à la cinquième place dans sa catégorie respective, une performance remarquable pour leurs premières compétitions internationales. De son côté, Nancy Leung, l'unique femme de l'équipe, a concouru dans la catégorie Women's Model Physique Up to 165 cm. Bien qu'elle ait frôlé le podium, elle a terminé à la sixième position, une place tout de même honorable pour cette première expérience à l'échelle mondiale.

« Les résultats sont encourageants. Pour leur première compétition internationale, terminer dans le top 5 mondial est déjà une grande fierté », a déclaré Georgii Vernier, président de la Fédération Malgache de Bodybuilding, qui a accompagné l'équipe. Selon lui, le niveau de la compétition montre que Madagascar peut rivaliser avec d'autres pays, même si les athlètes ont souffert des conditions difficiles avant leur départ. « La recherche des fonds nécessaires pour le voyage a été un défi, ce qui a impacté leur préparation physique. Mais malgré cela, ils ont montré de la résilience et n'ont pas démérité. »

La participation de cette équipe malgache a été rendue possible grâce à des fonds autofinancés. Chaque membre de l'équipe a contribué selon ses moyens, soutenu par des amis et des partenaires locaux. « Même avec des invitations officielles, nous avons dû faire face à des difficultés, devant même faire un aller-retour à l'aéroport d'Ivato. Sans l'intervention du Comité Olympique Malgache, ce voyage n'aurait pas été possible. C'était un parcours semé d'embûches, mais au final, nous sommes fiers de cette performance », a ajouté Georgii Vernier. En dépit des obstacles rencontrés, les athlètes malgaches restent motivés. « Nous ne sommes pas découragés, nous aimons notre discipline, nous aimons notre patrie et nous continuerons à l'honorer », ont-ils affirmé.