Afrique: Jeux de la Francophonie 2027 - Lancement des inscriptions pour la 10e édition

Le rendez-vous est donné dans trois ans en Arménie et le Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) ouvre déjà les inscriptions pour les Etats et les gouvernements participants.

Les choses sérieuses vont pouvoir débuter. Tous les yeux des athlètes et artistes sont rivés sur Erevan, Arménie. L'Arménie accueillera la 10e édition des Jeux de la Francophonie du 23 juillet au 1eᣴ août 2027. Cette édition 2027 à Erevan s'annonce par ailleurs comme la plus digitale de l'histoire. Sous la direction de Zeina Mina, le CIJF initie un virage numérique pour moderniser l'événement, afin de le rendre plus accessible et interactif pour les participants et les spectateurs.

Ce tournant digital comprend l'utilisation des technologies modernes pour la diffusion des compétitions et des événements culturels afin que les spectateurs du monde entier puissent suivre les épreuves. Les États ou gouvernements peuvent effectuer leur inscription aux Jeux et leurs pré-inscriptions aux compétitions sportives et concours culturels avant le 31 décembre 2024. Placés sous les signes du respect, de l'inclusion et de l'amitié, les Jeux de la Francophonie sont le rendez-vous culturel et sportif, qui offre à la jeunesse une nouvelle occasion de se surpasser, de révéler ses talents au monde et de vaincre dans un esprit d'échange, de partage et de découverte.

Madagascar membre à part entière de l'Organisation Internationale de la Francophonie a toujours participé au Jeux. Les pays devront envoyer un engagement à participation et le paiement des frais d'inscription en plus de désigner un responsable de dossier national, des chargés volet sport, volet culture, Chargé de communication et les pré inscriptions aux compétitions sportives et aux concours culturels. À la réception des formulaires, une déclaration de créance de 2 000 euros sera envoyée pour confirmer la participation officielle.